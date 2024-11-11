https://1prime.ru/20241111/amnistiya-852738505.html
Названо число объектов, которые россияне оформили по гаражной амнистии
Названо число объектов, которые россияне оформили по гаражной амнистии - 11.11.2024, ПРАЙМ
Названо число объектов, которые россияне оформили по гаражной амнистии
Россияне с момента начала действия гаражной амнистии в сентябре 2021 года оформили по ней более 469 тысяч объектов. Об этом сказано на сайте правительства РФ. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T15:54+0300
2024-11-11T15:54+0300
2024-11-11T15:56+0300
россия
правительство рф
гаражная амнистия
гаражи
https://cdnn.1prime.ru/img/83473/32/834733266_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_979fd5581086e5c5ac9d2e8149a95eba.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россияне с момента начала действия гаражной амнистии в сентябре 2021 года оформили по ней более 469 тысяч объектов. Об этом сказано на сайте правительства РФ. В кабмине отметили со ссылкой на слова вице-премьера России Марата Хуснуллина, что за три года россияне в упрощенном порядке оформили более 469 тысячи объектов — из них 167 тысяч гаражей и 302 тысячи земельных участков под ними. Также отмечается, что наибольшей популярностью программа пользуется в Омской, Московской и Тюменской областях. Данные субъекты РФ стали лидерами и по числу зарегистрированных гаражей, и по числу оформленных земельных участков под ними. В правительстве напомнили, что действие закона о гаражной амнистии продлится до 1 сентября 2026 года.
https://1prime.ru/20241111/klyuch-852727743.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83473/32/834733266_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2ef733d391872184d669583d62cfc1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство рф, гаражная амнистия, гаражи
РОССИЯ, Правительство РФ, Гаражная амнистия, гаражи
Названо число объектов, которые россияне оформили по гаражной амнистии
Правительство РФ: россияне оформили по гаражной амнистии почти 470 тыс объектов
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россияне с момента начала действия гаражной амнистии в сентябре 2021 года оформили по ней более 469 тысяч объектов. Об этом сказано на сайте правительства РФ.
В кабмине отметили со ссылкой на слова вице-премьера России Марата Хуснуллина, что за три года россияне в упрощенном порядке оформили более 469 тысячи объектов — из них 167 тысяч гаражей и 302 тысячи земельных участков под ними.
Также отмечается, что наибольшей популярностью программа пользуется в Омской, Московской и Тюменской областях. Данные субъекты РФ стали лидерами и по числу зарегистрированных гаражей, и по числу оформленных земельных участков под ними.
В правительстве напомнили, что действие закона о гаражной амнистии продлится до 1 сентября 2026 года.
Россиянам назвали последствия потери ключа от машины