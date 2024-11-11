https://1prime.ru/20241111/amnistiya-852738505.html

Названо число объектов, которые россияне оформили по гаражной амнистии

Названо число объектов, которые россияне оформили по гаражной амнистии - 11.11.2024, ПРАЙМ

Названо число объектов, которые россияне оформили по гаражной амнистии

Россияне с момента начала действия гаражной амнистии в сентябре 2021 года оформили по ней более 469 тысяч объектов. Об этом сказано на сайте правительства РФ. | 11.11.2024, ПРАЙМ

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2024-11-11T15:54+0300

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россия

правительство рф

гаражная амнистия

гаражи

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россияне с момента начала действия гаражной амнистии в сентябре 2021 года оформили по ней более 469 тысяч объектов. Об этом сказано на сайте правительства РФ. В кабмине отметили со ссылкой на слова вице-премьера России Марата Хуснуллина, что за три года россияне в упрощенном порядке оформили более 469 тысячи объектов — из них 167 тысяч гаражей и 302 тысячи земельных участков под ними. Также отмечается, что наибольшей популярностью программа пользуется в Омской, Московской и Тюменской областях. Данные субъекты РФ стали лидерами и по числу зарегистрированных гаражей, и по числу оформленных земельных участков под ними. В правительстве напомнили, что действие закона о гаражной амнистии продлится до 1 сентября 2026 года.

https://1prime.ru/20241111/klyuch-852727743.html

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россия, правительство рф, гаражная амнистия, гаражи