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Названо число объектов, которые россияне оформили по гаражной амнистии - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Названо число объектов, которые россияне оформили по гаражной амнистии
Названо число объектов, которые россияне оформили по гаражной амнистии - 11.11.2024, ПРАЙМ
Названо число объектов, которые россияне оформили по гаражной амнистии
Россияне с момента начала действия гаражной амнистии в сентябре 2021 года оформили по ней более 469 тысяч объектов. Об этом сказано на сайте правительства РФ. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T15:54+0300
2024-11-11T15:56+0300
россия
правительство рф
гаражная амнистия
гаражи
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россияне с момента начала действия гаражной амнистии в сентябре 2021 года оформили по ней более 469 тысяч объектов. Об этом сказано на сайте правительства РФ. В кабмине отметили со ссылкой на слова вице-премьера России Марата Хуснуллина, что за три года россияне в упрощенном порядке оформили более 469 тысячи объектов — из них 167 тысяч гаражей и 302 тысячи земельных участков под ними. Также отмечается, что наибольшей популярностью программа пользуется в Омской, Московской и Тюменской областях. Данные субъекты РФ стали лидерами и по числу зарегистрированных гаражей, и по числу оформленных земельных участков под ними. В правительстве напомнили, что действие закона о гаражной амнистии продлится до 1 сентября 2026 года.
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россия, правительство рф, гаражная амнистия, гаражи
РОССИЯ, Правительство РФ, Гаражная амнистия, гаражи
15:54 11.11.2024 (обновлено: 15:56 11.11.2024)
 
Названо число объектов, которые россияне оформили по гаражной амнистии

Правительство РФ: россияне оформили по гаражной амнистии почти 470 тыс объектов

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГаражи
Гаражи - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россияне с момента начала действия гаражной амнистии в сентябре 2021 года оформили по ней более 469 тысяч объектов. Об этом сказано на сайте правительства РФ.
В кабмине отметили со ссылкой на слова вице-премьера России Марата Хуснуллина, что за три года россияне в упрощенном порядке оформили более 469 тысячи объектов — из них 167 тысяч гаражей и 302 тысячи земельных участков под ними.
Также отмечается, что наибольшей популярностью программа пользуется в Омской, Московской и Тюменской областях. Данные субъекты РФ стали лидерами и по числу зарегистрированных гаражей, и по числу оформленных земельных участков под ними.
В правительстве напомнили, что действие закона о гаражной амнистии продлится до 1 сентября 2026 года.
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РОССИЯПравительство РФГаражная амнистиягаражи
 
 
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