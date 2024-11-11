Предпосылки для восстановления

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Настроения на рынке заметно улучшились. В пятницу индекс Мосбиржи повысился на 1,36% (до 2734,56 п.), индекс РТС – на 1,88% (до 880,52 п.), а за прошедшую неделю оба индекса прибавили соответственно 5,4% и 5,1%. На рынке ОФЗ оживление, индекс RGBI прервал восьминедельную серию спада, показав рост по итогам прошедшей недели на 2,77%.Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз за неделю еще на 37-91 б. п. на отрезке 2-10 лет. Опережающими темпами снизились доходности облигаций на дальнем отрезке кривой. Хотя спред доходности двухлетних и десятилетних ОФЗ расширился за неделю на 54 б. п. (до 497 б. п.), оптимизма добавляет тот факт, что расширение спреда было обусловлено опережающим снижением доходности 10-летних облигаций. Это может говорить о том, что на рынок возвращаются покупатели, заинтересованные в том, чтобы зафиксировать привлекательную доходность на длинный срок.На этой неделе есть основания для продолжения позитивной динамике в сегменте ОФЗ. Росстат в пятницу опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен. В период с 20 октября по 5 ноября темпы роста потребительских цен замедлились до 0,19% с 0,27% и 0,20 в предыдущие две недели. Ослабление инфляционного давления в принципе может поддержать позитивные настроения инвесторов, так как снижает риски более сильного повышения ключевой ставки на заседании Банка России в декабре.Рост на рынке облигаций, в свою очередь, окажет поддержку позитивной динамике на рынке акций, где индекс Мосбиржи может проверить на прочность сопротивление в области 2800-2850 п.
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Настроения на рынке заметно улучшились. В пятницу индекс Мосбиржи повысился на 1,36% (до 2734,56 п.), индекс РТС – на 1,88% (до 880,52 п.), а за прошедшую неделю оба индекса прибавили соответственно 5,4% и 5,1%. На рынке ОФЗ оживление, индекс RGBI прервал восьминедельную серию спада, показав рост по итогам прошедшей недели на 2,77%.
Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз за неделю еще на 37-91 б. п. на отрезке 2-10 лет. Опережающими темпами снизились доходности облигаций на дальнем отрезке кривой. Хотя спред доходности двухлетних и десятилетних ОФЗ расширился за неделю на 54 б. п. (до 497 б. п.), оптимизма добавляет тот факт, что расширение спреда было обусловлено опережающим снижением доходности 10-летних облигаций. Это может говорить о том, что на рынок возвращаются покупатели, заинтересованные в том, чтобы зафиксировать привлекательную доходность на длинный срок.
На этой неделе есть основания для продолжения позитивной динамике в сегменте ОФЗ. Росстат в пятницу опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен. В период с 20 октября по 5 ноября темпы роста потребительских цен замедлились до 0,19% с 0,27% и 0,20 в предыдущие две недели. Ослабление инфляционного давления в принципе может поддержать позитивные настроения инвесторов, так как снижает риски более сильного повышения ключевой ставки на заседании Банка России в декабре.
Рост на рынке облигаций, в свою очередь, окажет поддержку позитивной динамике на рынке акций, где индекс Мосбиржи может проверить на прочность сопротивление в области 2800-2850 п.
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