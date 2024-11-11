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Предпосылки для восстановления - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Предпосылки для восстановления
Предпосылки для восстановления - 11.11.2024, ПРАЙМ
Предпосылки для восстановления
Настроения на рынке заметно улучшились. В пятницу индекс Мосбиржи повысился на 1,36% (до 2734,56 п.), индекс РТС – на 1,88% (до 880,52 п.), а за прошедшую... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T09:08+0300
2024-11-11T09:08+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
офз
индекс потребительских цен
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852722787.jpg?1731305334
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Настроения на рынке заметно улучшились. В пятницу индекс Мосбиржи повысился на 1,36% (до 2734,56 п.), индекс РТС – на 1,88% (до 880,52 п.), а за прошедшую неделю оба индекса прибавили соответственно 5,4% и 5,1%. На рынке ОФЗ оживление, индекс RGBI прервал восьминедельную серию спада, показав рост по итогам прошедшей недели на 2,77%.Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз за неделю еще на 37-91 б. п. на отрезке 2-10 лет. Опережающими темпами снизились доходности облигаций на дальнем отрезке кривой. Хотя спред доходности двухлетних и десятилетних ОФЗ расширился за неделю на 54 б. п. (до 497 б. п.), оптимизма добавляет тот факт, что расширение спреда было обусловлено опережающим снижением доходности 10-летних облигаций. Это может говорить о том, что на рынок возвращаются покупатели, заинтересованные в том, чтобы зафиксировать привлекательную доходность на длинный срок.На этой неделе есть основания для продолжения позитивной динамике в сегменте ОФЗ. Росстат в пятницу опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен. В период с 20 октября по 5 ноября темпы роста потребительских цен замедлились до 0,19% с 0,27% и 0,20 в предыдущие две недели. Ослабление инфляционного давления в принципе может поддержать позитивные настроения инвесторов, так как снижает риски более сильного повышения ключевой ставки на заседании Банка России в декабре.Рост на рынке облигаций, в свою очередь, окажет поддержку позитивной динамике на рынке акций, где индекс Мосбиржи может проверить на прочность сопротивление в области 2800-2850 п.
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2024
Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, офз, индекс потребительских цен
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, ОФЗ, индекс потребительских цен
09:08 11.11.2024
 

Предпосылки для восстановления

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
ведущий аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Настроения на рынке заметно улучшились. В пятницу индекс Мосбиржи повысился на 1,36% (до 2734,56 п.), индекс РТС – на 1,88% (до 880,52 п.), а за прошедшую неделю оба индекса прибавили соответственно 5,4% и 5,1%. На рынке ОФЗ оживление, индекс RGBI прервал восьминедельную серию спада, показав рост по итогам прошедшей недели на 2,77%.
Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз за неделю еще на 37-91 б. п. на отрезке 2-10 лет. Опережающими темпами снизились доходности облигаций на дальнем отрезке кривой. Хотя спред доходности двухлетних и десятилетних ОФЗ расширился за неделю на 54 б. п. (до 497 б. п.), оптимизма добавляет тот факт, что расширение спреда было обусловлено опережающим снижением доходности 10-летних облигаций. Это может говорить о том, что на рынок возвращаются покупатели, заинтересованные в том, чтобы зафиксировать привлекательную доходность на длинный срок.
На этой неделе есть основания для продолжения позитивной динамике в сегменте ОФЗ. Росстат в пятницу опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен. В период с 20 октября по 5 ноября темпы роста потребительских цен замедлились до 0,19% с 0,27% и 0,20 в предыдущие две недели. Ослабление инфляционного давления в принципе может поддержать позитивные настроения инвесторов, так как снижает риски более сильного повышения ключевой ставки на заседании Банка России в декабре.
Рост на рынке облигаций, в свою очередь, окажет поддержку позитивной динамике на рынке акций, где индекс Мосбиржи может проверить на прочность сопротивление в области 2800-2850 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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