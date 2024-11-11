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Снова в России. Япония сняла ограничения на ввоз некоторых авто

Снова в России. Япония сняла ограничения на ввоз некоторых авто - 11.11.2024, ПРАЙМ

Снова в России. Япония сняла ограничения на ввоз некоторых авто

Япония смягчила санкции и вновь разрешила импорт своих гибридных автомобилей в Россию, рассказал эксперт в области покупки подержанных авто из Японии Денис... | 11.11.2024, ПРАЙМ

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япония

ввоз

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Япония смягчила санкции и вновь разрешила импорт своих гибридных автомобилей в Россию, рассказал эксперт в области покупки подержанных авто из Японии Денис Малых изданию "VLADIVOSTOK1.RU". Малых объяснил, что послабление ограничений коснулось "мягких" гибридов - Honda Insight, Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, а также Honda CR-Z и Nissan Dayz. При этом тарифы на автомобили сохранились на том же уровне, что и для других моделей.Эксперт отметил, что подобный шаг может свидетельствовать о намерении Японии постепенно снимать введенные ранее рестрикции. Важным фактором для японских производителей является высокий спрос на автомобили российских потребителей в условиях общего падения продаж выпускаемой продукции.Возвращение ряда автомобилей на рынок может также отразиться на стоимости моделей. Эксперт ожидает снижение цен, однако предупреждает, что, вероятнее всего, оно окажется незначительным.

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япония, ввоз