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Биржевая цена бензина Аи-92 в РФ поднялась выше 60 тысяч рублей за тонну - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Биржевая цена бензина Аи-92 в РФ поднялась выше 60 тысяч рублей за тонну
Биржевая цена бензина Аи-92 в РФ поднялась выше 60 тысяч рублей за тонну - 11.11.2024, ПРАЙМ
Биржевая цена бензина Аи-92 в РФ поднялась выше 60 тысяч рублей за тонну
Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет третий торговый день: только за понедельник марка по... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T14:35+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет третий торговый день: только за понедельник марка по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 0,36%, до 60 049 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. В последний раз тонна Аи-92 стоила больше 60 тысяч рублей в средине октября. Кроме того, в понедельник продолжил дорожать и бензин Аи-95: за день его стоимость выросла на 0,47% - до 62 069 рублей за тонну. Также поднялась цена на зимнее и летнее дизельное топливо. Зимнее дизтопливо подорожало на 0,46%, до 72 563 рублей за тонну, летнее - на 0,06%, до 60 112 рублей. При этом цена на межсезонное топливо опустилась на 0,16% - до 58 503 рублей за тонну. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГ) подешевела на 0,74% - до 33 189 рублей. В то время как цена на мазут подскочила на 1,51% - до 28 609 рублей за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Однако вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу объявил, что власти в ближайшее время обсудят вопрос разрешения экспорта для марки Аи-92. Эмбарго будет снято, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива. Также в начале октября Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
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биржевые торги, россия, спбмтсб
биржевые торги, РОССИЯ, СПбМТСБ
14:35 11.11.2024
 
Биржевая цена бензина Аи-92 в РФ поднялась выше 60 тысяч рублей за тонну

Цена бензина Аи-92 на российской бирже поднялась до 60 049 рублей за тонну

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДевушка заправляет автомобиль на заправочной станции
Девушка заправляет автомобиль на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет третий торговый день: только за понедельник марка по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 0,36%, до 60 049 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз тонна Аи-92 стоила больше 60 тысяч рублей в средине октября. Кроме того, в понедельник продолжил дорожать и бензин Аи-95: за день его стоимость выросла на 0,47% - до 62 069 рублей за тонну.
Также поднялась цена на зимнее и летнее дизельное топливо. Зимнее дизтопливо подорожало на 0,46%, до 72 563 рублей за тонну, летнее - на 0,06%, до 60 112 рублей. При этом цена на межсезонное топливо опустилась на 0,16% - до 58 503 рублей за тонну.
Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГ) подешевела на 0,74% - до 33 189 рублей. В то время как цена на мазут подскочила на 1,51% - до 28 609 рублей за тонну.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Однако вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу объявил, что власти в ближайшее время обсудят вопрос разрешения экспорта для марки Аи-92. Эмбарго будет снято, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива.
Также в начале октября Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
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