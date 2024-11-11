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Эксперт считает цель для биткоина в 100 тысяч долларов реальной

Эксперт считает цель для биткоина в 100 тысяч долларов реальной - 11.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт считает цель для биткоина в 100 тысяч долларов реальной

Цель в 100 тысяч долларов вполне реальна для биткоина, но путь к ней должен быть более сбалансированным, прокомментировал для РИА Новости ситуацию с ценовыми... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T14:14+0300

2024-11-11T14:14+0300

2024-11-11T14:14+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Цель в 100 тысяч долларов вполне реальна для биткоина, но путь к ней должен быть более сбалансированным, прокомментировал для РИА Новости ситуацию с ценовыми рекордами самой популярной мировой криптовалюты финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Стоимость биткоина обновляет рекорд за рекордом и ранее в понедельник впервые в истории превзошла 82 тысячи долларов. А учитывая характеристику вновь избранного президентом США Дональда Трампа как сторонника криптовалют, это был лишь вопрос времени, когда произойдет ценовой "всплеск" в криптовалюте - так агентству Блумберг прокомментировал эту ситуацию управляющий директор фирмы по организации рынков Auros в Гонконге Ли Ши. "Цель в 100 тысяч долларов вполне реальна, но путь к ней должен быть более сбалансированным. Меня особенно настораживает текущий параболический рост — за девять недель биткоин прибавил 54%, что действительно много даже для такого волатильного актива (6% в неделю)", - оценивает Антонов. И биткойну нужна "здоровая коррекция" или период консолидации перед штурмом 100 тысяч долларов, считает аналитик. "С учетом стремительного роста последних недель, возрастают риски коррекции на 10-15% от текущих уровней, что может отбросить цену к 70 тысячам долларов. Это было бы здоровым откатом, позволяющим рынку "перевести дыхание" и накопить силы для дальнейшего роста", - отметил Антонов. Альтернативным сценарием эксперт считает переход в боковой тренд на месяц в диапазоне 75-83 тысячи долларов. "Такая консолидация позволила бы снять перегретость рынка без глубокого падения цены. В этом случае вероятность успешного преодоления 100 тысяч долларов была бы выше, так как покупатели смогли бы накопить силы для уверенного прорыва и закрепления выше этого психологически важного уровня", - пояснил аналитик. "Принимая во внимание благоприятный внешний фон (победа Трампа, смягчение политики ФРС), я считаю, что достижение 100 тысяч долларов — это вопрос времени. Однако чем быстрее мы будем приближаться к этой отметке, тем выше риск глубокой коррекции. Поэтому я предпочел бы видеть более медленное, но устойчивое движение к этой цели, что обеспечило бы более стабильное закрепление выше 100 тысяч долларов в будущем", - заключил Антонов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, биткоин, рынок криптовалюты