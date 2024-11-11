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Эксперт считает цель для биткоина в 100 тысяч долларов реальной - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперт считает цель для биткоина в 100 тысяч долларов реальной
Эксперт считает цель для биткоина в 100 тысяч долларов реальной - 11.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт считает цель для биткоина в 100 тысяч долларов реальной
Цель в 100 тысяч долларов вполне реальна для биткоина, но путь к ней должен быть более сбалансированным, прокомментировал для РИА Новости ситуацию с ценовыми... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T14:14+0300
2024-11-11T14:14+0300
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биткоин
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Цель в 100 тысяч долларов вполне реальна для биткоина, но путь к ней должен быть более сбалансированным, прокомментировал для РИА Новости ситуацию с ценовыми рекордами самой популярной мировой криптовалюты финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Стоимость биткоина обновляет рекорд за рекордом и ранее в понедельник впервые в истории превзошла 82 тысячи долларов. А учитывая характеристику вновь избранного президентом США Дональда Трампа как сторонника криптовалют, это был лишь вопрос времени, когда произойдет ценовой "всплеск" в криптовалюте - так агентству Блумберг прокомментировал эту ситуацию управляющий директор фирмы по организации рынков Auros в Гонконге Ли Ши. "Цель в 100 тысяч долларов вполне реальна, но путь к ней должен быть более сбалансированным. Меня особенно настораживает текущий параболический рост — за девять недель биткоин прибавил 54%, что действительно много даже для такого волатильного актива (6% в неделю)", - оценивает Антонов. И биткойну нужна "здоровая коррекция" или период консолидации перед штурмом 100 тысяч долларов, считает аналитик. "С учетом стремительного роста последних недель, возрастают риски коррекции на 10-15% от текущих уровней, что может отбросить цену к 70 тысячам долларов. Это было бы здоровым откатом, позволяющим рынку "перевести дыхание" и накопить силы для дальнейшего роста", - отметил Антонов. Альтернативным сценарием эксперт считает переход в боковой тренд на месяц в диапазоне 75-83 тысячи долларов. "Такая консолидация позволила бы снять перегретость рынка без глубокого падения цены. В этом случае вероятность успешного преодоления 100 тысяч долларов была бы выше, так как покупатели смогли бы накопить силы для уверенного прорыва и закрепления выше этого психологически важного уровня", - пояснил аналитик. "Принимая во внимание благоприятный внешний фон (победа Трампа, смягчение политики ФРС), я считаю, что достижение 100 тысяч долларов — это вопрос времени. Однако чем быстрее мы будем приближаться к этой отметке, тем выше риск глубокой коррекции. Поэтому я предпочел бы видеть более медленное, но устойчивое движение к этой цели, что обеспечило бы более стабильное закрепление выше 100 тысяч долларов в будущем", - заключил Антонов.
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россия, биткоин, рынок криптовалюты
Криптовалюта, РОССИЯ, Биткоин, рынок криптовалюты
14:14 11.11.2024
 
Эксперт считает цель для биткоина в 100 тысяч долларов реальной

Финансовый аналитик Антонов: цель в $100 тысяч для биткоина вполне реальна

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Цель в 100 тысяч долларов вполне реальна для биткоина, но путь к ней должен быть более сбалансированным, прокомментировал для РИА Новости ситуацию с ценовыми рекордами самой популярной мировой криптовалюты финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Стоимость биткоина обновляет рекорд за рекордом и ранее в понедельник впервые в истории превзошла 82 тысячи долларов. А учитывая характеристику вновь избранного президентом США Дональда Трампа как сторонника криптовалют, это был лишь вопрос времени, когда произойдет ценовой "всплеск" в криптовалюте - так агентству Блумберг прокомментировал эту ситуацию управляющий директор фирмы по организации рынков Auros в Гонконге Ли Ши.
"Цель в 100 тысяч долларов вполне реальна, но путь к ней должен быть более сбалансированным. Меня особенно настораживает текущий параболический рост — за девять недель биткоин прибавил 54%, что действительно много даже для такого волатильного актива (6% в неделю)", - оценивает Антонов. И биткойну нужна "здоровая коррекция" или период консолидации перед штурмом 100 тысяч долларов, считает аналитик.
"С учетом стремительного роста последних недель, возрастают риски коррекции на 10-15% от текущих уровней, что может отбросить цену к 70 тысячам долларов. Это было бы здоровым откатом, позволяющим рынку "перевести дыхание" и накопить силы для дальнейшего роста", - отметил Антонов.
Альтернативным сценарием эксперт считает переход в боковой тренд на месяц в диапазоне 75-83 тысячи долларов. "Такая консолидация позволила бы снять перегретость рынка без глубокого падения цены. В этом случае вероятность успешного преодоления 100 тысяч долларов была бы выше, так как покупатели смогли бы накопить силы для уверенного прорыва и закрепления выше этого психологически важного уровня", - пояснил аналитик.
"Принимая во внимание благоприятный внешний фон (победа Трампа, смягчение политики ФРС), я считаю, что достижение 100 тысяч долларов — это вопрос времени. Однако чем быстрее мы будем приближаться к этой отметке, тем выше риск глубокой коррекции. Поэтому я предпочел бы видеть более медленное, но устойчивое движение к этой цели, что обеспечило бы более стабильное закрепление выше 100 тысяч долларов в будущем", - заключил Антонов.
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6 ноября, 12:12
 
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