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Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 84 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 84 тысяч долларов - 11.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 84 тысяч долларов
Стоимость биткоина ускорила темпы роста и продолжает обновлять рекордные значения, впервые в истории поднялась выше 84 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T18:48+0300
2024-11-11T18:48+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина ускорила темпы роста и продолжает обновлять рекордные значения, впервые в истории поднялась выше 84 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.41 мск дорожал на 5,1% за сутки - до 83 810 долларов. Минутами ранее показатель впервые в истории превышал 84 тысячи долларов, максимально поднявшись до 84 264 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 5,21% - в среднем до 83 909 долларов. Динамика также приводится за сутки.
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рынок криптовалюты, биткоин, binance
Криптовалюта, рынок криптовалюты, Биткоин, Binance
Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 84 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории поднялась до 84 264 долларов
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина ускорила темпы роста и продолжает обновлять рекордные значения, впервые в истории поднялась выше 84 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.41 мск дорожал на 5,1% за сутки - до 83 810 долларов. Минутами ранее показатель впервые в истории превышал 84 тысячи долларов, максимально поднявшись до 84 264 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 5,21% - в среднем до 83 909 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Эксперт считает цель для биткоина в 100 тысяч долларов реальной