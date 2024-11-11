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Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 84 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 84 тысяч долларов - 11.11.2024, ПРАЙМ

Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 84 тысяч долларов

Стоимость биткоина ускорила темпы роста и продолжает обновлять рекордные значения, впервые в истории поднялась выше 84 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T18:48+0300

2024-11-11T18:48+0300

2024-11-11T18:48+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина ускорила темпы роста и продолжает обновлять рекордные значения, впервые в истории поднялась выше 84 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.41 мск дорожал на 5,1% за сутки - до 83 810 долларов. Минутами ранее показатель впервые в истории превышал 84 тысячи долларов, максимально поднявшись до 84 264 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 5,21% - в среднем до 83 909 долларов. Динамика также приводится за сутки.

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рынок криптовалюты, биткоин, binance