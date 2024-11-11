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Стоимость биткоина поднялась выше 85 тысяч долларов - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Стоимость биткоина поднялась выше 85 тысяч долларов
Стоимость биткоина поднялась выше 85 тысяч долларов - 11.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина поднялась выше 85 тысяч долларов
Стоимость биткоина растет в понедельник вечером почти на 5%, впервые в истории превысила 85 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 11.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет в понедельник вечером почти на 5%, впервые в истории превысила 85 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.44 мск дорожал на 5,44% за сутки - до 85 187 долларов. Максимально показатель поднимался до 85 314 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 5,47% - в среднем до 85 304 долларов. Динамика также приводится за сутки.
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биткоин, рынок криптовалюты, binance
Криптовалюта, Биткоин, рынок криптовалюты, Binance
21:50 11.11.2024 (обновлено: 22:20 11.11.2024)
 
Стоимость биткоина поднялась выше 85 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые в истории поднялась до 85 314 долларов

© Unsplash/KanchanaraКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет в понедельник вечером почти на 5%, впервые в истории превысила 85 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.44 мск дорожал на 5,44% за сутки - до 85 187 долларов. Максимально показатель поднимался до 85 314 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 5,47% - в среднем до 85 304 долларов. Динамика также приводится за сутки.
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