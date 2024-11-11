https://1prime.ru/20241111/bitkoin-852748613.html

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 86 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 86 тысяч долларов - 11.11.2024, ПРАЙМ

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 86 тысяч долларов

Стоимость биткоина растет на 6% и в очередной раз за день обновляет исторический максимум, поднявшись выше 86 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T22:17+0300

2024-11-11T22:17+0300

2024-11-11T22:18+0300

криптовалюта

биткоин

рынок криптовалюты

binance

https://cdnn.1prime.ru/img/83326/04/833260487_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8e9ca5ccd6cc9472ffe2afa42be4c47f.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет на 6% и в очередной раз за день обновляет исторический максимум, поднявшись выше 86 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.12 мск дорожал на 5,96% за сутки - до 85 620 долларов, минутами ранее показатель впервые в истории поднимался выше 86 тысяч долларов, максимально достигал 86 650 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,02% - в среднем до 85 773 долларов. Динамика также приводится за сутки.

https://1prime.ru/20241111/bitkoin-852734688.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биткоин, рынок криптовалюты, binance