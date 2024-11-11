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Стоимость биткоина впервые в истории превысила 86 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 86 тысяч долларов - 11.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 86 тысяч долларов
Стоимость биткоина растет на 6% и в очередной раз за день обновляет исторический максимум, поднявшись выше 86 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T22:17+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет на 6% и в очередной раз за день обновляет исторический максимум, поднявшись выше 86 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.12 мск дорожал на 5,96% за сутки - до 85 620 долларов, минутами ранее показатель впервые в истории поднимался выше 86 тысяч долларов, максимально достигал 86 650 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,02% - в среднем до 85 773 долларов. Динамика также приводится за сутки.
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биткоин, рынок криптовалюты, binance
Криптовалюта, Биткоин, рынок криптовалюты, Binance
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 86 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории поднялась до 86 650 долларов
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет на 6% и в очередной раз за день обновляет исторический максимум, поднявшись выше 86 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.12 мск дорожал на 5,96% за сутки - до 85 620 долларов, минутами ранее показатель впервые в истории поднимался выше 86 тысяч долларов, максимально достигал 86 650 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,02% - в среднем до 85 773 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Эксперт считает цель для биткоина в 100 тысяч долларов реальной