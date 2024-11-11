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Стоимость биткоина впервые в истории превысила 86 тысяч долларов - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Стоимость биткоина впервые в истории превысила 86 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 86 тысяч долларов - 11.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 86 тысяч долларов
Стоимость биткоина растет на 6% и в очередной раз за день обновляет исторический максимум, поднявшись выше 86 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T22:17+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет на 6% и в очередной раз за день обновляет исторический максимум, поднявшись выше 86 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.12 мск дорожал на 5,96% за сутки - до 85 620 долларов, минутами ранее показатель впервые в истории поднимался выше 86 тысяч долларов, максимально достигал 86 650 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,02% - в среднем до 85 773 долларов. Динамика также приводится за сутки.
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биткоин, рынок криптовалюты, binance
Криптовалюта, Биткоин, рынок криптовалюты, Binance
22:17 11.11.2024 (обновлено: 22:18 11.11.2024)
 
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 86 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые в истории поднялась до 86 650 долларов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет на 6% и в очередной раз за день обновляет исторический максимум, поднявшись выше 86 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.12 мск дорожал на 5,96% за сутки - до 85 620 долларов, минутами ранее показатель впервые в истории поднимался выше 86 тысяч долларов, максимально достигал 86 650 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,02% - в среднем до 85 773 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
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