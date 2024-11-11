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Стоимость биткоина впервые в истории превысила 87 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 87 тысяч долларов - 11.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 87 тысяч долларов
Стоимость биткоина в очередной раз за день обновляет исторический максимум, поднявшись выше 87 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T23:34+0300
2024-11-11T23:34+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в очередной раз за день обновляет исторический максимум, поднявшись выше 87 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.15 мск дорожал до 87 202 долларов. Ранее стоимость биткоина в очередной раз обновила рекорд и поднялась выше 86 тысяч долларов.
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биткоин, рынок криптовалюты, binance
Криптовалюта, Биткоин, рынок криптовалюты, Binance
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 87 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории поднялась до 87 202 долларов
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в очередной раз за день обновляет исторический максимум, поднявшись выше 87 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.15 мск дорожал до 87 202 долларов.
Ранее стоимость биткоина в очередной раз обновила рекорд и поднялась выше 86 тысяч долларов.
Силуанов призвал не рассматривать криптовалюту как инструмент инвестиций