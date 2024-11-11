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Белоруссия стала партнером БРИКС - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Белоруссия стала партнером БРИКС
Белоруссия стала партнером БРИКС - 11.11.2024, ПРАЙМ
Белоруссия стала партнером БРИКС
Белоруссия официально стала партнером БРИКС, следует из заявления пресс-службы МИД республики. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T13:13+0300
2024-11-11T13:13+0300
политика
брикс
белоруссия
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МИНСК, 11 ноя - ПРАЙМ. Белоруссия официально стала партнером БРИКС, следует из заявления пресс-службы МИД республики. "Пятого ноября 2024 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал письмо в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина о готовности нашей страны подключиться к БРИКС в качестве партнера. Документ в ходе личной встречи передал министр иностранных дел Максим Рыженков послу России Борису Грызлову", - уточнили в ведомстве. Лукашенко отметил в своем послании, что объединение стало не просто символом, а полноценным столпом многополярности благодаря укреплению многостороннего взаимодействия. При этом свои надежды на обеспечение БРИКС справедливого мироустройства возлагают не только государства-члены, но и страны Глобального большинства.Сообщается, что статус страны-партнера включает участие государства в специальных сессиях саммитов и встреч глав МИД на постоянной основе. Кроме того, партнеры могут быть приглашены на различные тематические мероприятия, а также присоединиться к итоговым документам объединения.
https://1prime.ru/20241111/mishustin-852727197.html
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брикс, белоруссия
Политика, БРИКС, БЕЛОРУССИЯ
13:13 11.11.2024
 
Белоруссия стала партнером БРИКС

МИД Белоруссии: государство официально стало партнером БРИКС

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
XVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МИНСК, 11 ноя - ПРАЙМ. Белоруссия официально стала партнером БРИКС, следует из заявления пресс-службы МИД республики.
"Пятого ноября 2024 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал письмо в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина о готовности нашей страны подключиться к БРИКС в качестве партнера. Документ в ходе личной встречи передал министр иностранных дел Максим Рыженков послу России Борису Грызлову", - уточнили в ведомстве.
Лукашенко отметил в своем послании, что объединение стало не просто символом, а полноценным столпом многополярности благодаря укреплению многостороннего взаимодействия. При этом свои надежды на обеспечение БРИКС справедливого мироустройства возлагают не только государства-члены, но и страны Глобального большинства.
Сообщается, что статус страны-партнера включает участие государства в специальных сессиях саммитов и встреч глав МИД на постоянной основе. Кроме того, партнеры могут быть приглашены на различные тематические мероприятия, а также присоединиться к итоговым документам объединения.
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