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Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы, пишут СМИ - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы, пишут СМИ
Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы, пишут СМИ - 11.11.2024, ПРАЙМ
Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы, пишут СМИ
ены на бриллианты на мировом рынке перешли к стремительному снижению, передают "Ведомости" со ссылкой на отчет американской компании Rapaport. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T09:23+0300
2024-11-11T09:23+0300
экономика
бриллианты
рынок
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Цены на бриллианты на мировом рынке перешли к стремительному снижению, передают "Ведомости" со ссылкой на отчет американской компании Rapaport.Согласно изданию, особенно заметное падение было зарегистрировано в сегменте бриллиантов весом в один карат. К началу ноября их стоимость уменьшилась на 22% по сравнению с предыдущим годом и на 23% с начала текущего года, достигнув наименьшего уровня с января 2015 года.Мелкие бриллианты также значительно потеряли в цене, снизившись на 27% за год и на 28% с начала 2024 года. Избыток алмазного сырья на рынке является одной из причин снижения цен, а молодому поколению все меньше интересно приобретать природные алмазы, они предпочитают альтернативные украшения, заключили в издании.
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бриллианты, рынок
Экономика, бриллианты, Рынок
09:23 11.11.2024
 
Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы, пишут СМИ

"Ведомости": цены на бриллианты обновили многолетние минимумы

© Фото : ОАО ПО «Кристалл»%Бриллианты производства Смоленского завода "Кристалл"
%Бриллианты производства Смоленского завода Кристалл - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© Фото : ОАО ПО «Кристалл»
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Цены на бриллианты на мировом рынке перешли к стремительному снижению, передают "Ведомости" со ссылкой на отчет американской компании Rapaport.
Согласно изданию, особенно заметное падение было зарегистрировано в сегменте бриллиантов весом в один карат. К началу ноября их стоимость уменьшилась на 22% по сравнению с предыдущим годом и на 23% с начала текущего года, достигнув наименьшего уровня с января 2015 года.
Мелкие бриллианты также значительно потеряли в цене, снизившись на 27% за год и на 28% с начала 2024 года. Избыток алмазного сырья на рынке является одной из причин снижения цен, а молодому поколению все меньше интересно приобретать природные алмазы, они предпочитают альтернативные украшения, заключили в издании.
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