https://1prime.ru/20241111/brillianty-852723252.html

Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы, пишут СМИ

Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы, пишут СМИ - 11.11.2024, ПРАЙМ

Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы, пишут СМИ

ены на бриллианты на мировом рынке перешли к стремительному снижению, передают "Ведомости" со ссылкой на отчет американской компании Rapaport. | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T09:23+0300

2024-11-11T09:23+0300

2024-11-11T09:23+0300

экономика

бриллианты

рынок

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Цены на бриллианты на мировом рынке перешли к стремительному снижению, передают "Ведомости" со ссылкой на отчет американской компании Rapaport.Согласно изданию, особенно заметное падение было зарегистрировано в сегменте бриллиантов весом в один карат. К началу ноября их стоимость уменьшилась на 22% по сравнению с предыдущим годом и на 23% с начала текущего года, достигнув наименьшего уровня с января 2015 года.Мелкие бриллианты также значительно потеряли в цене, снизившись на 27% за год и на 28% с начала 2024 года. Избыток алмазного сырья на рынке является одной из причин снижения цен, а молодому поколению все меньше интересно приобретать природные алмазы, они предпочитают альтернативные украшения, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240823/brillianty-851092066.html

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бриллианты, рынок