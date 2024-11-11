https://1prime.ru/20241111/brillianty-852723252.html
Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы, пишут СМИ
Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы, пишут СМИ - 11.11.2024, ПРАЙМ
Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы, пишут СМИ
ены на бриллианты на мировом рынке перешли к стремительному снижению, передают "Ведомости" со ссылкой на отчет американской компании Rapaport. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T09:23+0300
2024-11-11T09:23+0300
2024-11-11T09:23+0300
экономика
бриллианты
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/50/762005090_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_4b502d56174f6292395941f23df508e8.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Цены на бриллианты на мировом рынке перешли к стремительному снижению, передают "Ведомости" со ссылкой на отчет американской компании Rapaport.Согласно изданию, особенно заметное падение было зарегистрировано в сегменте бриллиантов весом в один карат. К началу ноября их стоимость уменьшилась на 22% по сравнению с предыдущим годом и на 23% с начала текущего года, достигнув наименьшего уровня с января 2015 года.Мелкие бриллианты также значительно потеряли в цене, снизившись на 27% за год и на 28% с начала 2024 года. Избыток алмазного сырья на рынке является одной из причин снижения цен, а молодому поколению все меньше интересно приобретать природные алмазы, они предпочитают альтернативные украшения, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240823/brillianty-851092066.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/50/762005090_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_82cfe6980eea1cf285b8e7cf15c10450.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бриллианты, рынок
Экономика, бриллианты, Рынок
Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы, пишут СМИ
"Ведомости": цены на бриллианты обновили многолетние минимумы
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ц
ены на бриллианты на мировом рынке перешли к стремительному снижению, передают
"Ведомости" со ссылкой на отчет американской компании Rapaport.
Согласно изданию, особенно заметное падение было зарегистрировано в сегменте бриллиантов весом в один карат. К началу ноября их стоимость уменьшилась на 22% по сравнению с предыдущим годом и на 23% с начала текущего года, достигнув наименьшего уровня с января 2015 года.
Мелкие бриллианты также значительно потеряли в цене, снизившись на 27% за год и на 28% с начала 2024 года. Избыток алмазного сырья на рынке является одной из причин снижения цен, а молодому поколению все меньше интересно приобретать природные алмазы, они предпочитают альтернативные украшения, заключили в издании.
США разрешили импорт изделий с бриллиантами из РФ с учетом даты их экспорта