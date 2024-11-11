"Лучшие друзья девушек" стремительно теряют в цене

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Рынок бриллиантов продолжает снижение. С начала года стоимость карата упала более чем на 25%, и пока нет понимания в наступлении перелома в тренде.Возможно, одной из причин может быть сдвиг в потребительском поведении, и снижение спроса, как итог. В частности, можно предположить, что молодое поколение больше ценит альтернативные цифровые активы и технологические товары в качестве инвестиций и дорогих подарков, нежели алмазы и их философию. качестве мер по стабилизации баланса на рынке мировые производители бриллиантов сокращают свои производства.Естественно, сокращение продаж негативно отражается на финансовых параметрах компаний-производителей бриллиантов. Так, "Алроса" уже в III квартале демонстрировала падение продаж на 73% в сопоставлении от квартала к кварталу и первый за долгое время операционный убыток. Глобальные конкуренты сталкиваются ровно с тем же.Также определенную оппозицию натуральным камням с высоким ценником и эксклюзивной философией составляет секция искусственных камней. Стоимость камня тут кратно ниже, а размер и каратность могут быть выше.Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Рынок бриллиантов продолжает снижение. С начала года стоимость карата упала более чем на 25%, и пока нет понимания в наступлении перелома в тренде.
Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы, пишут СМИ
09:23
Возможно, одной из причин может быть сдвиг в потребительском поведении, и снижение спроса, как итог. В частности, можно предположить, что молодое поколение больше ценит альтернативные цифровые активы и технологические товары в качестве инвестиций и дорогих подарков, нежели алмазы и их философию. качестве мер по стабилизации баланса на рынке мировые производители бриллиантов сокращают свои производства.
Естественно, сокращение продаж негативно отражается на финансовых параметрах компаний-производителей бриллиантов. Так, "Алроса" уже в III квартале демонстрировала падение продаж на 73% в сопоставлении от квартала к кварталу и первый за долгое время операционный убыток. Глобальные конкуренты сталкиваются ровно с тем же.
Также определенную оппозицию натуральным камням с высоким ценником и эксклюзивной философией составляет секция искусственных камней. Стоимость камня тут кратно ниже, а размер и каратность могут быть выше.
Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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