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"Лучшие друзья девушек" стремительно теряют в цене - 11.11.2024, ПРАЙМ
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"Лучшие друзья девушек" стремительно теряют в цене
"Лучшие друзья девушек" стремительно теряют в цене - 11.11.2024, ПРАЙМ
"Лучшие друзья девушек" стремительно теряют в цене
Рынок бриллиантов продолжает снижение. С начала года стоимость карата упала более чем на 25%, и пока нет понимания в наступлении перелома в тренде. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T17:17+0300
2024-11-11T17:19+0300
мнения аналитиков
бриллианты
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852741089.jpg?1731334762
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Рынок бриллиантов продолжает снижение. С начала года стоимость карата упала более чем на 25%, и пока нет понимания в наступлении перелома в тренде.Возможно, одной из причин может быть сдвиг в потребительском поведении, и снижение спроса, как итог. В частности, можно предположить, что молодое поколение больше ценит альтернативные цифровые активы и технологические товары в качестве инвестиций и дорогих подарков, нежели алмазы и их философию. качестве мер по стабилизации баланса на рынке мировые производители бриллиантов сокращают свои производства.Естественно, сокращение продаж негативно отражается на финансовых параметрах компаний-производителей бриллиантов. Так, "Алроса" уже в III квартале демонстрировала падение продаж на 73% в сопоставлении от квартала к кварталу и первый за долгое время операционный убыток. Глобальные конкуренты сталкиваются ровно с тем же.Также определенную оппозицию натуральным камням с высоким ценником и эксклюзивной философией составляет секция искусственных камней. Стоимость камня тут кратно ниже, а размер и каратность могут быть выше.Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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Дмитрий Скрябин
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Дмитрий Скрябин
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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40
192
40
мнения аналитиков, бриллианты
Мнения аналитиков, бриллианты
17:17 11.11.2024 (обновлено: 17:19 11.11.2024)
 
"Лучшие друзья девушек" стремительно теряют в цене

Аналитик Скрябин: молодежь предпочитает цифровые активы инвестициям в бриллианты

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Дмитрий Скрябин, УК Альфа-Капитал
Дмитрий Скрябин
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Рынок бриллиантов продолжает снижение. С начала года стоимость карата упала более чем на 25%, и пока нет понимания в наступлении перелома в тренде.
%Бриллианты производства Смоленского завода Кристалл - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы, пишут СМИ
09:23
Возможно, одной из причин может быть сдвиг в потребительском поведении, и снижение спроса, как итог. В частности, можно предположить, что молодое поколение больше ценит альтернативные цифровые активы и технологические товары в качестве инвестиций и дорогих подарков, нежели алмазы и их философию. качестве мер по стабилизации баланса на рынке мировые производители бриллиантов сокращают свои производства.
Естественно, сокращение продаж негативно отражается на финансовых параметрах компаний-производителей бриллиантов. Так, "Алроса" уже в III квартале демонстрировала падение продаж на 73% в сопоставлении от квартала к кварталу и первый за долгое время операционный убыток. Глобальные конкуренты сталкиваются ровно с тем же.
Также определенную оппозицию натуральным камням с высоким ценником и эксклюзивной философией составляет секция искусственных камней. Стоимость камня тут кратно ниже, а размер и каратность могут быть выше.
Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"

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