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На Украине назвали отчаянный шаг Зеленского после победы Трампа
На Украине назвали отчаянный шаг Зеленского после победы Трампа - 11.11.2024, ПРАЙМ
На Украине назвали отчаянный шаг Зеленского после победы Трампа
Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах ознаменует конец политической карьеры некоторых украинских чиновников, считает украинская | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T11:55+0300
2024-11-11T11:55+0300
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политика
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах ознаменует конец политической карьеры некоторых украинских чиновников, считает украинская журналистка Диана Панченко. Об этом она написала в социальной сети X."После победы Трампа Зеленский начинает чистку своего окружения. <…> Все живут в ожидании конца", - объяснила она.Панченко рассказала, что около 40 депутатов намерены покинуть партию главы киевского режима Владимира Зеленского и бежать в другие страны.
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владимир зеленский, украина, дональд трамп
Политика, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Дональд Трамп
На Украине назвали отчаянный шаг Зеленского после победы Трампа
Журналистка Панченко: Зеленский начал чистку окружения из-за победы Трампа
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах ознаменует конец политической карьеры некоторых украинских чиновников, считает украинская журналистка Диана Панченко. Об этом она написала в социальной сети X.
"После победы Трампа Зеленский начинает чистку своего окружения. <…> Все живут в ожидании конца", - объяснила она.
Панченко рассказала, что около 40 депутатов намерены покинуть партию главы киевского режима Владимира Зеленского и бежать в другие страны.
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