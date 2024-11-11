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На Украине назвали отчаянный шаг Зеленского после победы Трампа

На Украине назвали отчаянный шаг Зеленского после победы Трампа - 11.11.2024, ПРАЙМ

На Украине назвали отчаянный шаг Зеленского после победы Трампа

Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах ознаменует конец политической карьеры некоторых украинских чиновников, считает украинская | 11.11.2024, ПРАЙМ

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политика

владимир зеленский

украина

дональд трамп

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах ознаменует конец политической карьеры некоторых украинских чиновников, считает украинская журналистка Диана Панченко. Об этом она написала в социальной сети X."После победы Трампа Зеленский начинает чистку своего окружения. <…> Все живут в ожидании конца", - объяснила она.Панченко рассказала, что около 40 депутатов намерены покинуть партию главы киевского режима Владимира Зеленского и бежать в другие страны.

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украина

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владимир зеленский, украина, дональд трамп