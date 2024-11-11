Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине назвали отчаянный шаг Зеленского после победы Трампа - 11.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241111/chistka-852728579.html
На Украине назвали отчаянный шаг Зеленского после победы Трампа
На Украине назвали отчаянный шаг Зеленского после победы Трампа - 11.11.2024, ПРАЙМ
На Украине назвали отчаянный шаг Зеленского после победы Трампа
Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах ознаменует конец политической карьеры некоторых украинских чиновников, считает украинская | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T11:55+0300
2024-11-11T11:55+0300
политика
владимир зеленский
украина
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84123/85/841238512_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_53debb042b2530e3e819d33ad26c833f.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах ознаменует конец политической карьеры некоторых украинских чиновников, считает украинская журналистка Диана Панченко. Об этом она написала в социальной сети X."После победы Трампа Зеленский начинает чистку своего окружения. &lt;…&gt; Все живут в ожидании конца", - объяснила она.Панченко рассказала, что около 40 депутатов намерены покинуть партию главы киевского режима Владимира Зеленского и бежать в другие страны.
https://1prime.ru/20241111/udary-852727627.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84123/85/841238512_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_43b27ab8ef9eeffd31afa56517215cc5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, украина, дональд трамп
Политика, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Дональд Трамп
11:55 11.11.2024
 
На Украине назвали отчаянный шаг Зеленского после победы Трампа

Журналистка Панченко: Зеленский начал чистку окружения из-за победы Трампа

© Фото : President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© Фото : President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах ознаменует конец политической карьеры некоторых украинских чиновников, считает украинская журналистка Диана Панченко. Об этом она написала в социальной сети X.
"После победы Трампа Зеленский начинает чистку своего окружения. <…> Все живут в ожидании конца", - объяснила она.
Панченко рассказала, что около 40 депутатов намерены покинуть партию главы киевского режима Владимира Зеленского и бежать в другие страны.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
"Последняя попытка": Британия и Франция разработали план по Украине
11:20
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийУКРАИНАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала