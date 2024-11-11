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Цены на дизтопливо выросли на заправках Москвы - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Цены на дизтопливо выросли на заправках Москвы
Цены на дизтопливо выросли на заправках Москвы - 11.11.2024, ПРАЙМ
Цены на дизтопливо выросли на заправках Москвы
Средняя цена на дизельное топливо на заправках Москвы с 5 по 11 ноября увеличились на 24 копейки, до 67,06 рубля за литр, следует из данных Московской топливной | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T17:34+0300
2024-11-11T17:35+0300
энергетика
россия
дизтопливо
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Средняя цена на дизельное топливо на заправках Москвы с 5 по 11 ноября увеличились на 24 копейки, до 67,06 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Цена выросла на всех сетях АЗС, кроме "Газпром нефти" и "Нефтьмагистрали". Неделей ранее дизельное топливо подорожало на 30 копеек - до 66,82 рубля за литр. Стоимость бензина за отчетный период также выросла. Литр Аи-92 подорожал на 12 копеек, до 54,38 рубля, Аи-95 - на 13 копеек, до 60,25 рубля. Цена Аи-100 выросла на 50 копеек - до 83,18 рубля за литр. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Однако вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу объявил, что власти в ближайшее время обсудят вопрос разрешения экспорта для марки Аи-92. Эмбарго будет снято, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива. Также в начале октября Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
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россия, дизтопливо
Энергетика, РОССИЯ, дизтопливо
17:34 11.11.2024 (обновлено: 17:35 11.11.2024)
 
Цены на дизтопливо выросли на заправках Москвы

МТА: дизтопливо на АЗС Москвы за неделю подорожало в среднем на 24 копеек

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Средняя цена на дизельное топливо на заправках Москвы с 5 по 11 ноября увеличились на 24 копейки, до 67,06 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Цена выросла на всех сетях АЗС, кроме "Газпром нефти" и "Нефтьмагистрали". Неделей ранее дизельное топливо подорожало на 30 копеек - до 66,82 рубля за литр.
Стоимость бензина за отчетный период также выросла. Литр Аи-92 подорожал на 12 копеек, до 54,38 рубля, Аи-95 - на 13 копеек, до 60,25 рубля. Цена Аи-100 выросла на 50 копеек - до 83,18 рубля за литр.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Однако вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу объявил, что власти в ближайшее время обсудят вопрос разрешения экспорта для марки Аи-92. Эмбарго будет снято, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива.
Также в начале октября Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
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