https://1prime.ru/20241111/diztoplivo-852742212.html

Цены на дизтопливо выросли на заправках Москвы

Цены на дизтопливо выросли на заправках Москвы - 11.11.2024, ПРАЙМ

Цены на дизтопливо выросли на заправках Москвы

Средняя цена на дизельное топливо на заправках Москвы с 5 по 11 ноября увеличились на 24 копейки, до 67,06 рубля за литр, следует из данных Московской топливной | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T17:34+0300

2024-11-11T17:34+0300

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энергетика

россия

дизтопливо

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Средняя цена на дизельное топливо на заправках Москвы с 5 по 11 ноября увеличились на 24 копейки, до 67,06 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Цена выросла на всех сетях АЗС, кроме "Газпром нефти" и "Нефтьмагистрали". Неделей ранее дизельное топливо подорожало на 30 копеек - до 66,82 рубля за литр. Стоимость бензина за отчетный период также выросла. Литр Аи-92 подорожал на 12 копеек, до 54,38 рубля, Аи-95 - на 13 копеек, до 60,25 рубля. Цена Аи-100 выросла на 50 копеек - до 83,18 рубля за литр. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Однако вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу объявил, что власти в ближайшее время обсудят вопрос разрешения экспорта для марки Аи-92. Эмбарго будет снято, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива. Также в начале октября Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.

https://1prime.ru/20241108/diztoplivo-852700387.html

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россия, дизтопливо