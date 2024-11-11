Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров предсказал рост промышленного экспорта России в Индию к 2030 году - 11.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241111/eksport-852724686.html
Мантуров предсказал рост промышленного экспорта России в Индию к 2030 году
Мантуров предсказал рост промышленного экспорта России в Индию к 2030 году - 11.11.2024, ПРАЙМ
Мантуров предсказал рост промышленного экспорта России в Индию к 2030 году
Объем российского несырьевого неэнергетического экспорта в Индию к 2030 году ожидается на уровне 8 миллиардов долларов против 3,2 миллиарда в 2023 году, сообщил | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T10:03+0300
2024-11-11T10:04+0300
экономика
индия
россия
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/95/842339550_0:155:2400:1505_1920x0_80_0_0_19d85979bfa14e48ea5110c16ebc79b6.jpg
МУМБАИ, 11 ноя - ПРАЙМ. Объем российского несырьевого неэнергетического экспорта в Индию к 2030 году ожидается на уровне 8 миллиардов долларов против 3,2 миллиарда в 2023 году, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "У нас есть планы по наращиванию российского несырьевого неэнергетического экспорта в Индию. По итогам 2023 года объем промышленного экспорта составил 3,2 миллиарда долларов США, а к 2030 году планируем обеспечить рост до 8 миллиардов долларов США", - сказал он. Мантуров отметил, что по итогам текущего года товарооборот между Россией и Индией ожидается на уровне более 60 миллиардов долларов, причем его структура последовательно диверсифицируется. Так, кроме традиционных поставок товаров ТЭК и минеральных удобрений Россия нарастила экспорт в Индию продовольствия, прежде всего, подсолнечного и соевого масла. Индийская сторона в свою очередь поставляется продукцию фармацевтической отрасли, традиционные товары индийского АПК – морепродукты, чай, виноград, рис, рассказал первый вице-премьер. "Возможности для дальнейшего развития двусторонней торговли связаны с реализацией кооперационных проектов. У российских и индийских предприятий есть успешный опыт взаимодействия в химической промышленности, черной и цветной металлургии. Продукция отечественного энергетического машиностроения поставляется и успешно применяется в рамках сооружения индийской АЭС "Куданкулам". В разных стадиях находятся совместные проекты в сферах транспортного и тяжелого машиностроения", - заключил Мантуров.
https://1prime.ru/20241111/indiya-852722978.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/95/842339550_94:0:2306:1659_1920x0_80_0_0_23eebc8396dc8b5a4ea161749bf04094.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индия, россия, экспорт
Экономика, ИНДИЯ, РОССИЯ, экспорт
10:03 11.11.2024 (обновлено: 10:04 11.11.2024)
 
Мантуров предсказал рост промышленного экспорта России в Индию к 2030 году

Мантуров: Россия намерена к 2030 году нарастить промышленный экспорт в Индию до $8 млрд

© Фото : Unsplash/Aniyora JИндия, флаг
Индия, флаг - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© Фото : Unsplash/Aniyora J
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МУМБАИ, 11 ноя - ПРАЙМ. Объем российского несырьевого неэнергетического экспорта в Индию к 2030 году ожидается на уровне 8 миллиардов долларов против 3,2 миллиарда в 2023 году, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"У нас есть планы по наращиванию российского несырьевого неэнергетического экспорта в Индию. По итогам 2023 года объем промышленного экспорта составил 3,2 миллиарда долларов США, а к 2030 году планируем обеспечить рост до 8 миллиардов долларов США", - сказал он.
Мантуров отметил, что по итогам текущего года товарооборот между Россией и Индией ожидается на уровне более 60 миллиардов долларов, причем его структура последовательно диверсифицируется. Так, кроме традиционных поставок товаров ТЭК и минеральных удобрений Россия нарастила экспорт в Индию продовольствия, прежде всего, подсолнечного и соевого масла. Индийская сторона в свою очередь поставляется продукцию фармацевтической отрасли, традиционные товары индийского АПК – морепродукты, чай, виноград, рис, рассказал первый вице-премьер.
"Возможности для дальнейшего развития двусторонней торговли связаны с реализацией кооперационных проектов. У российских и индийских предприятий есть успешный опыт взаимодействия в химической промышленности, черной и цветной металлургии. Продукция отечественного энергетического машиностроения поставляется и успешно применяется в рамках сооружения индийской АЭС "Куданкулам". В разных стадиях находятся совместные проекты в сферах транспортного и тяжелого машиностроения", - заключил Мантуров.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
В Индии призвали ускорить переговоры по инвестиционному договору с Россией
09:11
 
ЭкономикаИНДИЯРОССИЯэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала