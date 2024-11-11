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Мантуров предсказал рост промышленного экспорта России в Индию к 2030 году
Мантуров предсказал рост промышленного экспорта России в Индию к 2030 году - 11.11.2024, ПРАЙМ
Мантуров предсказал рост промышленного экспорта России в Индию к 2030 году
Объем российского несырьевого неэнергетического экспорта в Индию к 2030 году ожидается на уровне 8 миллиардов долларов против 3,2 миллиарда в 2023 году, сообщил | 11.11.2024, ПРАЙМ
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МУМБАИ, 11 ноя - ПРАЙМ. Объем российского несырьевого неэнергетического экспорта в Индию к 2030 году ожидается на уровне 8 миллиардов долларов против 3,2 миллиарда в 2023 году, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "У нас есть планы по наращиванию российского несырьевого неэнергетического экспорта в Индию. По итогам 2023 года объем промышленного экспорта составил 3,2 миллиарда долларов США, а к 2030 году планируем обеспечить рост до 8 миллиардов долларов США", - сказал он. Мантуров отметил, что по итогам текущего года товарооборот между Россией и Индией ожидается на уровне более 60 миллиардов долларов, причем его структура последовательно диверсифицируется. Так, кроме традиционных поставок товаров ТЭК и минеральных удобрений Россия нарастила экспорт в Индию продовольствия, прежде всего, подсолнечного и соевого масла. Индийская сторона в свою очередь поставляется продукцию фармацевтической отрасли, традиционные товары индийского АПК – морепродукты, чай, виноград, рис, рассказал первый вице-премьер. "Возможности для дальнейшего развития двусторонней торговли связаны с реализацией кооперационных проектов. У российских и индийских предприятий есть успешный опыт взаимодействия в химической промышленности, черной и цветной металлургии. Продукция отечественного энергетического машиностроения поставляется и успешно применяется в рамках сооружения индийской АЭС "Куданкулам". В разных стадиях находятся совместные проекты в сферах транспортного и тяжелого машиностроения", - заключил Мантуров.
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индия, россия, экспорт
Экономика, ИНДИЯ, РОССИЯ, экспорт
Мантуров предсказал рост промышленного экспорта России в Индию к 2030 году
Мантуров: Россия намерена к 2030 году нарастить промышленный экспорт в Индию до $8 млрд
МУМБАИ, 11 ноя - ПРАЙМ. Объем российского несырьевого неэнергетического экспорта в Индию к 2030 году ожидается на уровне 8 миллиардов долларов против 3,2 миллиарда в 2023 году, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"У нас есть планы по наращиванию российского несырьевого неэнергетического экспорта в Индию. По итогам 2023 года объем промышленного экспорта составил 3,2 миллиарда долларов США, а к 2030 году планируем обеспечить рост до 8 миллиардов долларов США", - сказал он.
Мантуров отметил, что по итогам текущего года товарооборот между Россией и Индией ожидается на уровне более 60 миллиардов долларов, причем его структура последовательно диверсифицируется. Так, кроме традиционных поставок товаров ТЭК и минеральных удобрений Россия нарастила экспорт в Индию продовольствия, прежде всего, подсолнечного и соевого масла. Индийская сторона в свою очередь поставляется продукцию фармацевтической отрасли, традиционные товары индийского АПК – морепродукты, чай, виноград, рис, рассказал первый вице-премьер.
"Возможности для дальнейшего развития двусторонней торговли связаны с реализацией кооперационных проектов. У российских и индийских предприятий есть успешный опыт взаимодействия в химической промышленности, черной и цветной металлургии. Продукция отечественного энергетического машиностроения поставляется и успешно применяется в рамках сооружения индийской АЭС "Куданкулам". В разных стадиях находятся совместные проекты в сферах транспортного и тяжелого машиностроения", - заключил Мантуров.
В Индии призвали ускорить переговоры по инвестиционному договору с Россией