https://1prime.ru/20241111/energiya-852722646.html

"Разберут на запчасти". Киев нашел способ борьбы с дефицитом электроэнергии

"Разберут на запчасти". Киев нашел способ борьбы с дефицитом электроэнергии - 11.11.2024, ПРАЙМ

"Разберут на запчасти". Киев нашел способ борьбы с дефицитом электроэнергии

Власти Украины на фоне нехватки электроэнергии в стране приняли решение разобрать Кураховскую ТЭС для ремонта других электростанций, пишет газета Wall Street... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T09:06+0300

2024-11-11T09:06+0300

2024-11-11T09:06+0300

энергетика

украина

тэс

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Власти Украины на фоне нехватки электроэнергии в стране приняли решение разобрать Кураховскую ТЭС для ремонта других электростанций, пишет газета Wall Street Journal. Как сообщается, такое решение о срочном разборе ТЭС было принято весной. К концу лета операция была почти полностью завершена. "С приближением морозов Украина нашла самое быстрое решение в пределах своих границ - каннибализация собственных энергетических объектов в ходе масштабной перестановки, направленной на то, чтобы как можно быстрее залатать то, что можно", - пишет издание. Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что "это стало основным источником оборудования", отметив, что у них "не было другого выбора". Генштаб украинских войск 7 октября выделял четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: купянское, красноармейское, лиманское и кураховское. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахова позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.

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