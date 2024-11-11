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Путин поручил проверить данные о повышении цен на энергооборудование
Путин поручил проверить данные о повышении цен на энергооборудование - 11.11.2024, ПРАЙМ
Путин поручил проверить данные о повышении цен на энергооборудование
Президент РФ Владимир Путин поручил ФАС России, Минпромторгу и Минэнерго до 1 февраля проверить данные о повышении цен на отечественное энергооборудование. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T18:09+0300
2024-11-11T18:09+0300
2024-11-11T18:32+0300
энергетика
россия
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поручение путина
энергооборудование
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил ФАС России, Минпромторгу и Минэнерго до 1 февраля проверить данные о повышении цен на отечественное энергооборудование. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО разместили на сайте Кремля. Согласно документу, ФАС совместно с Минпромторгом и Минэнерго поручается провести проверку данных о наличии признаков нарушений антимонопольного законодательства, повлекших за собой повышение цен на энергооборудование российского производства, и при необходимости принять соответствующие меры. Ответственными назначены глава ФАС Максим Шаскольский, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минэнерго Сергей Цивилев.
https://1prime.ru/20241111/putin-852743213.html
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россия, владимир путин, поручение путина, энергооборудование
Энергетика, РОССИЯ, Владимир Путин, поручение Путина, Энергооборудование
Путин поручил проверить данные о повышении цен на энергооборудование
Путин поручил проверить данные о повышении цен на российское энергооборудование
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил ФАС России, Минпромторгу и Минэнерго до 1 февраля проверить данные о повышении цен на отечественное энергооборудование.
Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО разместили на сайте Кремля.
Согласно документу, ФАС совместно с Минпромторгом и Минэнерго поручается провести проверку данных о наличии признаков нарушений антимонопольного законодательства, повлекших за собой повышение цен на энергооборудование российского производства, и при необходимости принять соответствующие меры.
Ответственными назначены глава ФАС Максим Шаскольский, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минэнерго Сергей Цивилев.
Путин поручил представить предложения по финансированию электросетей