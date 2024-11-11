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"Нужно встать с колен": в Европе призвали последовать примеру США

"Нужно встать с колен": в Европе призвали последовать примеру США - 11.11.2024, ПРАЙМ

"Нужно встать с колен": в Европе призвали последовать примеру США

После победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах Штатах европейцам стоит обратиться к своей национальной идентичности по примеру... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T09:59+0300

2024-11-11T09:59+0300

2024-11-11T09:59+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. После победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах Штатах европейцам стоит обратиться к своей национальной идентичности по примеру атлантического партнера, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети Х."Американцы проложили свой путь. Теперь нам, европейцам, нужно встать с колен и вернуть себе самоопределение", — подчеркнул эксперт.Боуз считает, что будущее европейских государств должно строиться исключительно на экономическом содружестве, а не на политической платформе, в которую превратился Евросоюз. Для этого, подчеркнул он, странам необходимо обратиться к своим национальным интересам и забыть про отвлекающие внимание войны.

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