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"Нужно встать с колен": в Европе призвали последовать примеру США
"Нужно встать с колен": в Европе призвали последовать примеру США - 11.11.2024, ПРАЙМ
"Нужно встать с колен": в Европе призвали последовать примеру США
После победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах Штатах европейцам стоит обратиться к своей национальной идентичности по примеру... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T09:59+0300
2024-11-11T09:59+0300
2024-11-11T09:59+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. После победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах Штатах европейцам стоит обратиться к своей национальной идентичности по примеру атлантического партнера, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети Х."Американцы проложили свой путь. Теперь нам, европейцам, нужно встать с колен и вернуть себе самоопределение", — подчеркнул эксперт.Боуз считает, что будущее европейских государств должно строиться исключительно на экономическом содружестве, а не на политической платформе, в которую превратился Евросоюз. Для этого, подчеркнул он, странам необходимо обратиться к своим национальным интересам и забыть про отвлекающие внимание войны.
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ес, сша, национальные цели
Политика, ЕС, США, Национальные цели
"Нужно встать с колен": в Европе призвали последовать примеру США
Боуз: европейские граждане должны последовать примеру США и отказаться от ЕС
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ.
После победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах Штатах европейцам стоит обратиться к своей национальной идентичности по примеру атлантического партнера, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети Х
.
"Американцы проложили свой путь. Теперь нам, европейцам, нужно встать с колен и вернуть себе самоопределение", — подчеркнул эксперт.
Боуз считает, что будущее европейских государств должно строиться исключительно на экономическом содружестве, а не на политической платформе, в которую превратился Евросоюз. Для этого, подчеркнул он, странам необходимо обратиться к своим национальным интересам и забыть про отвлекающие внимание войны.
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