https://1prime.ru/20241111/frantsiya-852738269.html

Во Франции предрекли мрачное будущее Европе без поддержки США

Во Франции предрекли мрачное будущее Европе без поддержки США - 11.11.2024, ПРАЙМ

Во Франции предрекли мрачное будущее Европе без поддержки США

В случае сокращения помощи НАТО со стороны США Европа рискует столкнуться с нехваткой войск, дальнобойных орудий, а также систем ПВО. Об этом заявил глава... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T15:51+0300

2024-11-11T15:51+0300

2024-11-11T15:51+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. В случае сокращения помощи НАТО со стороны США Европа рискует столкнуться с нехваткой войск, дальнобойных орудий, а также систем ПВО. Об этом заявил глава генштаба Франции Тьерри Буркхард."Американские ВС предоставляют войска. Если бы их не было, мы бы не были беспомощными, но мы бы явно испытывали их дефицит. Американцы располагают значительными ресурсами в области поддержки и в частности "глубокого огня". Сегодня нам этого не хватает так же, как и средств ПВО", - отметил он в беседе с газетой Figaro.По словам Буркхарда, Соединенные Штаты борются за мировое лидерство, и их интересы сосредоточены в Индо-Тихоокеанском регионе, что может привести к пересмотру их участия в Европе.Также он подчеркнул важность американских самолетов-заправщиков и командных пунктов для ЕС. Буркхард отметил потребность Франции в модернизированных ракетных установках и выразил озабоченность конкуренцией между странами ЕС в сфере оборонной промышленности, которая, по его мнению, вредит коллективным интересам.

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