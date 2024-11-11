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СМИ: принцу Гарри грозит депортация из США после победы Дональда Трампа - 11.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: принцу Гарри грозит депортация из США после победы Дональда Трампа
СМИ: принцу Гарри грозит депортация из США после победы Дональда Трампа - 11.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: принцу Гарри грозит депортация из США после победы Дональда Трампа
Принц Гарри может быть выслан из Соединенных Штатов по решению Дональда Трампа, сообщает британское издание Daily Mail. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T12:45+0300
2024-11-11T13:04+0300
политика
сша
дональд трамп
принц гарри
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Принц Гарри может быть выслан из Соединенных Штатов по решению Дональда Трампа, сообщает британское издание Daily Mail."Иммиграционные документы принца Гарри могут, наконец, быть обнародованы теперь, когда он больше не будет защищен администрацией Байдена, - сказано в публикации.Отмечается, что визовый статус принца был под вопросом после того, как он признался в своих мемуарах в употреблении запрещенных веществ и скрыл этот факт в иммиграционных документах.В 2020 году Гарри и его жена Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей. Они отказались выполнять королевские обязанности и в марте 2021 года дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили родственников в равнодушии, давлении и расизме.
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сша, дональд трамп, принц гарри
Политика, США, Дональд Трамп, принц Гарри
12:45 11.11.2024 (обновлено: 13:04 11.11.2024)
 
СМИ: принцу Гарри грозит депортация из США после победы Дональда Трампа

Daily Mail: принца Гарри могут выслать из США после победы Трампа

© Фото : The Royal Household Принц Генри, герцог Сассекский. Архивное фото
Принц Генри, герцог Сассекский. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© Фото : The Royal Household
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Принц Гарри может быть выслан из Соединенных Штатов по решению Дональда Трампа, сообщает британское издание Daily Mail.
"Иммиграционные документы принца Гарри могут, наконец, быть обнародованы теперь, когда он больше не будет защищен администрацией Байдена, - сказано в публикации.
Отмечается, что визовый статус принца был под вопросом после того, как он признался в своих мемуарах в употреблении запрещенных веществ и скрыл этот факт в иммиграционных документах.
В 2020 году Гарри и его жена Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей. Они отказались выполнять королевские обязанности и в марте 2021 года дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили родственников в равнодушии, давлении и расизме.
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ПолитикаСШАДональд Трамппринц Гарри
 
 
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