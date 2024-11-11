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Газ стремительно убывает. К Европе подбирается новый энергокризис

Газ стремительно убывает. К Европе подбирается новый энергокризис - 11.11.2024, ПРАЙМ

Газ стремительно убывает. К Европе подбирается новый энергокризис

Европа подошла к зиме с солидными запасами газа - хранилища заполнены почти на 100%. Однако эксперты предупреждают: это не страхует от возможного дефицита... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T04:04+0300

2024-11-11T04:04+0300

2024-11-11T04:04+0300

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потребление газа в европе

запасы газа в европе

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ, Елена Савельева. Европа подошла к зиме с солидными запасами газа - хранилища заполнены почти на 100%. Однако эксперты предупреждают: это не страхует от возможного дефицита топлива и роста цен. Газовые поставки, от которых сейчас зависит Европа, крайне нестабильны. Ситуация осложняется перспективой прекращения транзита через Украину уже в декабре. С какими рисками может столкнутся регион в пиковый сезон спроса и есть ли риски нового витка энергокризиса, читайте в материале "Прайм".У природы нет плохой погоды... Или все же есть?По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), подземные хранилища газа (ПХГ) крупнейших стран заполнены на 95%. Как уточнили в Еврокомиссии, это достаточный уровень для предстоящего зимнего сезона.Рекордные запасы газа, с которыми Европа подошла к зиме, с одной стороны, вселяют повод для оптимизма: регион подготовился к тому, чтобы пройти зимний сезон без масштабных перебоев в энергоснабжении.С другой стороны, из-за холодной погоды, по данным той же GIЕ, отбор газа из европейских подземных хранилищ растет и уже в 20 раз превышает закачку. Октябрьский отбор газа Европой вырос в 2,5 раза и стал четвертым максимальным показателем в истории для этого месяца, а закачка - минимальной с 2012 года и на 38% ниже по сравнению с 2023 годом. Газ на бирже в Европе торгуется по цене около $450 за 1 тыс. куб. м.Таким образом, заполненные хранилища газа - отнюдь не решение всех проблем, связанных с газовым кризисом."Необходимо учитывать, что запас газа в ПХГ сам по себе не гарантирует полную стабильность энергоснабжения. Зимний период характеризуется высоким спросом, особенно в условиях холодной погоды, и, если температура окажется ниже среднего уровня, отбор газа из хранилищ значительно возрастет, что приведет к их истощению быстрее, чем прогнозировалось" - поясняет Ярослав Дубенков, эксперт экономического факультета РУДН.Главный риск для европейского газового рынка– это погода. Если зима будет холодной, спрос резко вырастет. Потребуется больше газа не только для отопления, но и для выработки электроэнергии: холодная погода, как правило, сопровождается слабым ветром, что замедляет работу ветряных электростанций, добавляет Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова.Поставки не гарантированныТаким образом, помимо подушки безопасности, необходимы стабильные поставки от альтернативных поставщиков, на которых сейчас полагается Европа. А здесь могут возникнуть проблемы.Как указывает Financial Times, Европа переориентировалась с российского трубопроводного газа на сжиженный природный газ (СПГ). И теперь "одна из главных проблем заключается в том, что европейский газовый рынок связан с нестабильными мировыми энергетическими рынками больше, чем когда-либо."Сейчас газовые хранилища Европы заполнены, <...> но достаточно нескольких перебоев в поставках, чтобы все пошло не так", - приводит издание слова одного из трейдеров.Такие перебои, как отмечают наблюдатели, могут вполне возникнуть сразу по нескольким причинам.Так, на прошлой неделе известия о перебоях с производством в Норвегии взвинтили эталонные цены на газ в Европе до самого высокого уровня за год. Голландская биржа Title Transfer Facility фиксировала цену 43,8 евро за МВтч, - самый высокий показатель с декабря 2023-го (и несмотря на заполненные хранилища).Норвегия сейчас — крупнейший поставщик природного газа для Европейского Союза, обеспечивает около 30% всего потребляемого газа в ЕС. Норвежская Equinor заверила, что инцидент не повлияет на ее экспортные обязательства, но цены на газ все равно вырослиЧто касается поставок из Северной Африки, то они сильно зависят от внутренней политической стабильности этих стран. Любая эскалация внутриполитических конфликтов может повлиять на экспорт газа в Европу, отмечает Ярослав Дубенков.Конкуренция с АзиейСпрос на СПГ растет не только в Европе, но и в Азии, где экономика также испытывает значительное давление из-за высоких цен на энергоресурсы. Это создает конкуренцию за доступные объемы СПГ, и в случае перебоев с поставками Европейский Союз может оказаться в условиях дефицита газа, замечает Дубенков.Есть и другой момент: богатые азиатские страны и Китай в более защищены, поскольку они покупают большую часть своего СПГ по долгосрочным контрактам.Европа же закупает почти весь СПГ на спотовом рынке. Поэтому погода и, традиционно, геополитика, могут создать спрос на дополнительные объемы СПГ в самый неудобный момент, когда свободных мощностей будет мало, указывает Павел Севостьянов.Наконец, есть и ограничения по инфраструктуре: даже при наличии больших объемов газа в ПХГ необходима возможность его быстро транспортировать к конечным потребителям, что зависит от состояния трубопроводов и доступности транспортных мощностей. При экстремальных условиях инфраструктура может оказаться перегруженной, что также способно вызвать дефицит и, соответственно, рост цен.А что с транзитомКак подчеркивает FT, ситуация в значительной степени осложняется возможным прекращением поставок трубопроводного газа в Европу через Украину по истечении в конце 2024 года срока договора о транзите российского топлива, отмечается в публикации.Контракт на газовый транзит через Украину истекает в конце года. В документе заложен объем транзита — 40 млрд кубометров газа в год, однако в последние пару лет транспортируется намного меньше. В 2023-м - около 11,85 млрд кубометров, в 2022-м - 16,7 млрд. Украинский трубопровод - один из двух уцелевших маршрутов из России в Европу. Дальнейшие перспективы вариантов сохранения транзита пока не ясны.На Украине было предложили ЕС заменить азербайджанским, а механизм его транспортировки предлагается следующий: топливо предполагаемый покупатель, например, Словакия, приобретает на точке входа из Азербайджана в Россию или из России на Украину. Однако, захочет ли кто-то платить за сомнительные газовые маневры – большой вопрос.

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Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

эксклюзив, потребление газа в европе, запасы газа в европе