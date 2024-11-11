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Биржевые цены на газ в Европе выросли на три процента

Биржевые цены на газ в Европе выросли на три процента - 11.11.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли на три процента

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника поднялись на 3% – до 484 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 11.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника поднялись на 3% – до 484 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 460,6 доллара (-2,4%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 460,2 доллара (-2,5%), ценовой максимум – 485,9 доллара (+2,9%). Последние фьючерсы торговались по 484,2 доллара (+2,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 472 долларов за тысячу кубометров. "Стоимость газа растет, и дело здесь в погодных ожиданиях. Впереди холодный сезон, который, согласно средним прогнозам, может оказаться холоднее обычного, плюс ко всему ожидается слабый ветер, что снижает выработку электроэнергии на ВИЭ в Европе", – сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Он добавил, что на таком фоне постепенно увеличивается спрос на газ. Подземные газохранилища в Европе заполнены на 93,5%. Для данного месяца это все еще выше среднего, но уровень начал снижаться раньше обычного, что также "может создавать дополнительную поддержку ценам". Перспектива цен на газ в основном зависит от погодной конъюнктуры, продолжил Скрябин. Теплая зима оставит спрос и цену на топливо стабильным, вблизи текущих значений, а весной он сезонно пойдет вниз, прогнозирует он. Холодная погода заставит цены на газ краткосрочно расти. Однако дополнительную волатильность может добавить геополитический фактор, оценить который не представляется возможным, заключил эксперт.

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европа, газ, биржа ice, биржевые торги