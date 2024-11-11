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В Индии призвали ускорить переговоры по инвестиционному договору с Россией
В Индии призвали ускорить переговоры по инвестиционному договору с Россией - 11.11.2024, ПРАЙМ
В Индии призвали ускорить переговоры по инвестиционному договору с Россией
Индия считает необходимым ускорить переговоры по двустороннему инвестиционному договору с Россией, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T09:11+0300
2024-11-11T09:11+0300
2024-11-11T09:11+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя – ПРАЙМ. Индия считает необходимым ускорить переговоры по двустороннему инвестиционному договору с Россией, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "В апреле 2024 года в Москве состоялся первый в истории двусторонний инвестиционный форум, нам необходимо ускорить переговоры по двустороннему инвестиционному договору", - сказал он в ходе выступления на российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи, приуроченном ко встрече в рамках межправительственной комиссии двух стран, которая пройдет во вторник в Нью-Дели. Глава МИД Индии также считает, что торговый баланс двух стран нуждается в срочном исправлении. "Поскольку он является односторонним, крайне важно как можно скорее устранить нетарифные барьеры и препятствия нормативного характера", - сказал он. Джайшанкар также подчеркнул необходимость двигаться вперед в рамках переговоров о торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом.
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индия, россия, инвестиции
Экономика, ИНДИЯ, РОССИЯ, инвестиции
В Индии призвали ускорить переговоры по инвестиционному договору с Россией
Джайшанкар: Индия надеется ускорить переговоры по инвестиционному договору с РФ
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя – ПРАЙМ. Индия считает необходимым ускорить переговоры по двустороннему инвестиционному договору с Россией, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"В апреле 2024 года в Москве состоялся первый в истории двусторонний инвестиционный форум, нам необходимо ускорить переговоры по двустороннему инвестиционному договору", - сказал он в ходе выступления на российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи, приуроченном ко встрече в рамках межправительственной комиссии двух стран, которая пройдет во вторник в Нью-Дели.
Глава МИД Индии также считает, что торговый баланс двух стран нуждается в срочном исправлении.
"Поскольку он является односторонним, крайне важно как можно скорее устранить нетарифные барьеры и препятствия нормативного характера", - сказал он.
Джайшанкар также подчеркнул необходимость двигаться вперед в рамках переговоров о торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом.
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