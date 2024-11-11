Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Индии призвали ускорить переговоры по инвестиционному договору с Россией - 11.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241111/indiya-852722978.html
В Индии призвали ускорить переговоры по инвестиционному договору с Россией
В Индии призвали ускорить переговоры по инвестиционному договору с Россией - 11.11.2024, ПРАЙМ
В Индии призвали ускорить переговоры по инвестиционному договору с Россией
Индия считает необходимым ускорить переговоры по двустороннему инвестиционному договору с Россией, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T09:11+0300
2024-11-11T09:11+0300
экономика
индия
россия
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_0:160:2401:1510_1920x0_80_0_0_1f9bc7de05643dce6a479bb346d1a81d.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя – ПРАЙМ. Индия считает необходимым ускорить переговоры по двустороннему инвестиционному договору с Россией, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "В апреле 2024 года в Москве состоялся первый в истории двусторонний инвестиционный форум, нам необходимо ускорить переговоры по двустороннему инвестиционному договору", - сказал он в ходе выступления на российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи, приуроченном ко встрече в рамках межправительственной комиссии двух стран, которая пройдет во вторник в Нью-Дели. Глава МИД Индии также считает, что торговый баланс двух стран нуждается в срочном исправлении. "Поскольку он является односторонним, крайне важно как можно скорее устранить нетарифные барьеры и препятствия нормативного характера", - сказал он. Джайшанкар также подчеркнул необходимость двигаться вперед в рамках переговоров о торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом.
https://1prime.ru/20241111/tovarooborot-852722488.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_36:0:2169:1600_1920x0_80_0_0_da9dd81fdffc3bbeffa968f4a18cb07c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индия, россия, инвестиции
Экономика, ИНДИЯ, РОССИЯ, инвестиции
09:11 11.11.2024
 
В Индии призвали ускорить переговоры по инвестиционному договору с Россией

Джайшанкар: Индия надеется ускорить переговоры по инвестиционному договору с РФ

© Фото : Unsplash/Arjan BillanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© Фото : Unsplash/Arjan Billan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя – ПРАЙМ. Индия считает необходимым ускорить переговоры по двустороннему инвестиционному договору с Россией, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"В апреле 2024 года в Москве состоялся первый в истории двусторонний инвестиционный форум, нам необходимо ускорить переговоры по двустороннему инвестиционному договору", - сказал он в ходе выступления на российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи, приуроченном ко встрече в рамках межправительственной комиссии двух стран, которая пройдет во вторник в Нью-Дели.
Глава МИД Индии также считает, что торговый баланс двух стран нуждается в срочном исправлении.
"Поскольку он является односторонним, крайне важно как можно скорее устранить нетарифные барьеры и препятствия нормативного характера", - сказал он.
Джайшанкар также подчеркнул необходимость двигаться вперед в рамках переговоров о торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
Рекордные объемы. Мантуров оценил товарооборот между Россией и Индией
08:52
 
ЭкономикаИНДИЯРОССИЯинвестиции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала