https://1prime.ru/20241111/inflyatsiya-852730960.html

Доигрались с ценами: политики уже страдают от гнева покупателей

Доигрались с ценами: политики уже страдают от гнева покупателей - 11.11.2024, ПРАЙМ

Доигрались с ценами: политики уже страдают от гнева покупателей

Недовольство потребителей ростом цен даже после нормализации уровня инфляции наносит непоправимый ущерб правительствам государств с развитой экономикой, пишет... | 11.11.2024, ПРАЙМ

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экономика

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сша

япония

пандемия

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Недовольство потребителей ростом цен даже после нормализации уровня инфляции наносит непоправимый ущерб правительствам государств с развитой экономикой, пишет издание Financial Times.Так, неудовлетворенность экономическим курсом действующего правительства отразилась на результатах недавно прошедших выборов в целом ряде стран - в США, Японии и Великобритании. Эксперты также прогнозируют политические потрясения в Германии и Канаде уже в 2025 году."Скачку цен нужно время, чтобы пройти через электоральную пищеварительную систему", — объяснил Роберт Форд, профессор политологии в Университете Манчестера, добавив, что инфляция для обычных избирателей по-настоящему заканчивается только тогда, когда они привыкают к новому уровню цен. Эксперты отметили - средний уровень инфляции в странах с наиболее развитой экономикой упал до самого низкого уровня с лета 2021 года в сентябре текущего года, однако потребительская уверенность так и не смогла преодолеть допандемийный уровень. К недовольству граждан приводит рост цен (в среднем до 50% с 2019 года), не соотносимый с повышением доходов.В результате поддержку на выборах получают оппозиционные силы, предлагающие кардинально другие подходы к экономическому курсу, заключили авторы статьи.

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инфляция, сша, япония, пандемия, кризис