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Доигрались с ценами: политики уже страдают от гнева покупателей
Доигрались с ценами: политики уже страдают от гнева покупателей - 11.11.2024, ПРАЙМ
Доигрались с ценами: политики уже страдают от гнева покупателей
Недовольство потребителей ростом цен даже после нормализации уровня инфляции наносит непоправимый ущерб правительствам государств с развитой экономикой, пишет... | 11.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Недовольство потребителей ростом цен даже после нормализации уровня инфляции наносит непоправимый ущерб правительствам государств с развитой экономикой, пишет издание Financial Times.Так, неудовлетворенность экономическим курсом действующего правительства отразилась на результатах недавно прошедших выборов в целом ряде стран - в США, Японии и Великобритании. Эксперты также прогнозируют политические потрясения в Германии и Канаде уже в 2025 году."Скачку цен нужно время, чтобы пройти через электоральную пищеварительную систему", — объяснил Роберт Форд, профессор политологии в Университете Манчестера, добавив, что инфляция для обычных избирателей по-настоящему заканчивается только тогда, когда они привыкают к новому уровню цен. Эксперты отметили - средний уровень инфляции в странах с наиболее развитой экономикой упал до самого низкого уровня с лета 2021 года в сентябре текущего года, однако потребительская уверенность так и не смогла преодолеть допандемийный уровень. К недовольству граждан приводит рост цен (в среднем до 50% с 2019 года), не соотносимый с повышением доходов.В результате поддержку на выборах получают оппозиционные силы, предлагающие кардинально другие подходы к экономическому курсу, заключили авторы статьи.
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инфляция, сша, япония, пандемия, кризис
Экономика, инфляция, США, ЯПОНИЯ, пандемия, кризис
Доигрались с ценами: политики уже страдают от гнева покупателей
FT: рост инфляции после COVID-19 токсично отразился на странах с развитой экономикой
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ.
Недовольство потребителей ростом цен даже после нормализации уровня инфляции наносит непоправимый ущерб правительствам государств с развитой экономикой, пишет издание Financial Times
.
Так, неудовлетворенность экономическим курсом действующего правительства отразилась на результатах недавно прошедших выборов в целом ряде стран - в США, Японии и Великобритании. Эксперты также прогнозируют политические потрясения в Германии и Канаде уже в 2025 году.
"Скачку цен нужно время, чтобы пройти через электоральную пищеварительную систему", — объяснил Роберт Форд, профессор политологии в Университете Манчестера, добавив, что инфляция для обычных избирателей по-настоящему заканчивается только тогда, когда они привыкают к новому уровню цен.
Эксперты отметили - средний уровень инфляции в странах с наиболее развитой экономикой упал до самого низкого уровня с лета 2021 года в сентябре текущего года, однако потребительская уверенность так и не смогла преодолеть допандемийный уровень. К недовольству граждан приводит рост цен (в среднем до 50% с 2019 года), не соотносимый с повышением доходов.
"Поэтому и был переизбран": штаб Трампа пообещал большие изменения в США
В результате поддержку на выборах получают оппозиционные силы, предлагающие кардинально другие подходы к экономическому курсу, заключили авторы статьи.