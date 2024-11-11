https://1prime.ru/20241111/inflyatsiya-852748122.html

Потребительская инфляция на Украине ускорилась до 9,7 процента

Потребительская инфляция на Украине ускорилась до 9,7 процента - 11.11.2024, ПРАЙМ

Потребительская инфляция на Украине ускорилась до 9,7 процента

Потребительская инфляция на Украине в октябре ускорилась с 8,6% до 9,7%, сообщили в Национальном банке страны. | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T21:14+0300

2024-11-11T21:14+0300

2024-11-11T21:15+0300

экономика

украина

экономика украины

инфляция

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Потребительская инфляция на Украине в октябре ускорилась с 8,6% до 9,7%, сообщили в Национальном банке страны. "В октябре 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 9,7% с 8,6% в сентябре. Темпы роста цен ожидаемо ускорились, однако превысили траекторию прогноза, опубликованного в октябрьском инфляционном отчете. Одной из основных причин стал более стремительный рост цен на продовольственную продукцию вследствие более существенного, чем ожидалось", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора. По прогнозу Нацбанка, в ближайшие месяцы инфляционное давление будет сохраняться. Этому способствует, в частности, рост зарплат, дефицит электроэнергии. Замедление уровня инфляции до 6,5% ожидается к концу 2025 года. Нацбанк Украины в конце октября сообщал, что в сентябре темпы роста цен ускорились до 8,6%.

https://1prime.ru/20241111/ukraina-852744810.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, экономика украины, инфляция