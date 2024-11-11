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Потребительская инфляция на Украине ускорилась до 9,7 процента
Потребительская инфляция на Украине ускорилась до 9,7 процента - 11.11.2024, ПРАЙМ
Потребительская инфляция на Украине ускорилась до 9,7 процента
Потребительская инфляция на Украине в октябре ускорилась с 8,6% до 9,7%, сообщили в Национальном банке страны. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T21:14+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Потребительская инфляция на Украине в октябре ускорилась с 8,6% до 9,7%, сообщили в Национальном банке страны. "В октябре 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 9,7% с 8,6% в сентябре. Темпы роста цен ожидаемо ускорились, однако превысили траекторию прогноза, опубликованного в октябрьском инфляционном отчете. Одной из основных причин стал более стремительный рост цен на продовольственную продукцию вследствие более существенного, чем ожидалось", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора. По прогнозу Нацбанка, в ближайшие месяцы инфляционное давление будет сохраняться. Этому способствует, в частности, рост зарплат, дефицит электроэнергии. Замедление уровня инфляции до 6,5% ожидается к концу 2025 года. Нацбанк Украины в конце октября сообщал, что в сентябре темпы роста цен ускорились до 8,6%.
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Экономика, УКРАИНА, Экономика Украины, инфляция
Потребительская инфляция на Украине ускорилась до 9,7 процента
Нацбанк Украины: потребительская инфляция в стране в октябре ускорилась до 9,7%
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Потребительская инфляция на Украине в октябре ускорилась с 8,6% до 9,7%, сообщили в Национальном банке страны.
"В октябре 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 9,7% с 8,6% в сентябре. Темпы роста цен ожидаемо ускорились, однако превысили траекторию прогноза, опубликованного в октябрьском инфляционном отчете. Одной из основных причин стал более стремительный рост цен на продовольственную продукцию вследствие более существенного, чем ожидалось", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора.
По прогнозу Нацбанка, в ближайшие месяцы инфляционное давление будет сохраняться. Этому способствует, в частности, рост зарплат, дефицит электроэнергии. Замедление уровня инфляции до 6,5% ожидается к концу 2025 года.
Нацбанк Украины в конце октября сообщал, что в сентябре темпы роста цен ускорились до 8,6%.
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