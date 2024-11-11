Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Потребительская инфляция на Украине ускорилась до 9,7 процента - 11.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241111/inflyatsiya-852748122.html
Потребительская инфляция на Украине ускорилась до 9,7 процента
Потребительская инфляция на Украине ускорилась до 9,7 процента - 11.11.2024, ПРАЙМ
Потребительская инфляция на Украине ускорилась до 9,7 процента
Потребительская инфляция на Украине в октябре ускорилась с 8,6% до 9,7%, сообщили в Национальном банке страны. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T21:14+0300
2024-11-11T21:15+0300
экономика
украина
экономика украины
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Потребительская инфляция на Украине в октябре ускорилась с 8,6% до 9,7%, сообщили в Национальном банке страны. "В октябре 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 9,7% с 8,6% в сентябре. Темпы роста цен ожидаемо ускорились, однако превысили траекторию прогноза, опубликованного в октябрьском инфляционном отчете. Одной из основных причин стал более стремительный рост цен на продовольственную продукцию вследствие более существенного, чем ожидалось", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора. По прогнозу Нацбанка, в ближайшие месяцы инфляционное давление будет сохраняться. Этому способствует, в частности, рост зарплат, дефицит электроэнергии. Замедление уровня инфляции до 6,5% ожидается к концу 2025 года. Нацбанк Украины в конце октября сообщал, что в сентябре темпы роста цен ускорились до 8,6%.
https://1prime.ru/20241111/ukraina-852744810.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, экономика украины, инфляция
Экономика, УКРАИНА, Экономика Украины, инфляция
21:14 11.11.2024 (обновлено: 21:15 11.11.2024)
 
Потребительская инфляция на Украине ускорилась до 9,7 процента

Нацбанк Украины: потребительская инфляция в стране в октябре ускорилась до 9,7%

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Потребительская инфляция на Украине в октябре ускорилась с 8,6% до 9,7%, сообщили в Национальном банке страны.
"В октябре 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 9,7% с 8,6% в сентябре. Темпы роста цен ожидаемо ускорились, однако превысили траекторию прогноза, опубликованного в октябрьском инфляционном отчете. Одной из основных причин стал более стремительный рост цен на продовольственную продукцию вследствие более существенного, чем ожидалось", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора.
По прогнозу Нацбанка, в ближайшие месяцы инфляционное давление будет сохраняться. Этому способствует, в частности, рост зарплат, дефицит электроэнергии. Замедление уровня инфляции до 6,5% ожидается к концу 2025 года.
Нацбанк Украины в конце октября сообщал, что в сентябре темпы роста цен ускорились до 8,6%.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
Стало известно, сколько денег вывели с Украины за 33 года независимости
18:39
 
ЭкономикаУКРАИНАЭкономика Украиныинфляция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала