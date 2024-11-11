https://1prime.ru/20241111/ipoteka-852740940.html

Банки отметили неослабевающий интерес заемщиков к промышленной ипотеке

Банки отметили неослабевающий интерес заемщиков к промышленной ипотеке - 11.11.2024, ПРАЙМ

Банки отметили неослабевающий интерес заемщиков к промышленной ипотеке

Банки в России отмечают неослабевающий интерес заемщиков в 2024 году к промышленной ипотеке, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций. | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T17:14+0300

2024-11-11T17:14+0300

2024-11-11T17:14+0300

экономика

россия

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/77799/07/777990737_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_07003fdcd19882dab407189adb9c581c.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банки в России отмечают неослабевающий интерес заемщиков в 2024 году к промышленной ипотеке, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций. "В 2024 году ставки по промышленной ипотеке не субсидировались, кредиты не предоставлялись. При этом мы фиксируем неослабевающий интерес со стороны клиентов к программе и надеемся, что субсидирование ставок по промипотеке продолжится", - сказала директор подразделения "Малый и средний бизнес" банка "Дом.РФ" Анна Корнелюк. Как отметила пресс-служба ВТБ, в нынешних условиях жесткой денежно-кредитной политики промышленная ипотека представляет собой один из немногих механизмов привлечения кредитных средств на инвестиционные цели по сравнительно невысоким ставкам. Программа актуальна для активно развивающихся промышленных предприятий из сегмента малого и среднего бизнеса, у которых есть потребность в расширении или модернизации производственной недвижимости. "За 9 месяцев 2024 года ВТБ заключил на 40% больше сделок по промышленной ипотеке с клиентами среднего и малого бизнеса, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказали в пресс-службе. Рост объема выдач отметили и в банке "Новиком". "Мы видим рост объема выдач промышленной ипотеки с начала 2024 года. Объем задолженности по этой программе вырос на 58,6%. Рост обусловлен повышенным спросом бизнеса на данную меру господдержки… Мы рассчитываем на продолжение спроса на промышленную ипотеку и в 2025 году",- сообщила пресс-служба банка. Там отметили, что промышленной ипотекой пользуются предприятия, которые осуществляют производство и переработку продукции.

https://1prime.ru/20241111/vtb-852727341.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки