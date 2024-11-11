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Банки отметили неослабевающий интерес заемщиков к промышленной ипотеке
Банки отметили неослабевающий интерес заемщиков к промышленной ипотеке - 11.11.2024, ПРАЙМ
Банки отметили неослабевающий интерес заемщиков к промышленной ипотеке
Банки в России отмечают неослабевающий интерес заемщиков в 2024 году к промышленной ипотеке, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T17:14+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банки в России отмечают неослабевающий интерес заемщиков в 2024 году к промышленной ипотеке, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций. "В 2024 году ставки по промышленной ипотеке не субсидировались, кредиты не предоставлялись. При этом мы фиксируем неослабевающий интерес со стороны клиентов к программе и надеемся, что субсидирование ставок по промипотеке продолжится", - сказала директор подразделения "Малый и средний бизнес" банка "Дом.РФ" Анна Корнелюк. Как отметила пресс-служба ВТБ, в нынешних условиях жесткой денежно-кредитной политики промышленная ипотека представляет собой один из немногих механизмов привлечения кредитных средств на инвестиционные цели по сравнительно невысоким ставкам. Программа актуальна для активно развивающихся промышленных предприятий из сегмента малого и среднего бизнеса, у которых есть потребность в расширении или модернизации производственной недвижимости. "За 9 месяцев 2024 года ВТБ заключил на 40% больше сделок по промышленной ипотеке с клиентами среднего и малого бизнеса, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказали в пресс-службе. Рост объема выдач отметили и в банке "Новиком". "Мы видим рост объема выдач промышленной ипотеки с начала 2024 года. Объем задолженности по этой программе вырос на 58,6%. Рост обусловлен повышенным спросом бизнеса на данную меру господдержки… Мы рассчитываем на продолжение спроса на промышленную ипотеку и в 2025 году",- сообщила пресс-служба банка. Там отметили, что промышленной ипотекой пользуются предприятия, которые осуществляют производство и переработку продукции.
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россия, банки
Банки отметили неослабевающий интерес заемщиков к промышленной ипотеке
Банки отметили неослабевающий интерес заемщиков к промышленной ипотеке в 2024 году
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банки в России отмечают неослабевающий интерес заемщиков в 2024 году к промышленной ипотеке, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций.
"В 2024 году ставки по промышленной ипотеке не субсидировались, кредиты не предоставлялись. При этом мы фиксируем неослабевающий интерес со стороны клиентов к программе и надеемся, что субсидирование ставок по промипотеке продолжится", - сказала директор подразделения "Малый и средний бизнес" банка "Дом.РФ" Анна Корнелюк.
Как отметила пресс-служба ВТБ, в нынешних условиях жесткой денежно-кредитной политики промышленная ипотека представляет собой один из немногих механизмов привлечения кредитных средств на инвестиционные цели по сравнительно невысоким ставкам. Программа актуальна для активно развивающихся промышленных предприятий из сегмента малого и среднего бизнеса, у которых есть потребность в расширении или модернизации производственной недвижимости.
"За 9 месяцев 2024 года ВТБ заключил на 40% больше сделок по промышленной ипотеке с клиентами среднего и малого бизнеса, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказали в пресс-службе.
Рост объема выдач отметили и в банке "Новиком". "Мы видим рост объема выдач промышленной ипотеки с начала 2024 года. Объем задолженности по этой программе вырос на 58,6%. Рост обусловлен повышенным спросом бизнеса на данную меру господдержки… Мы рассчитываем на продолжение спроса на промышленную ипотеку и в 2025 году",- сообщила пресс-служба банка.
Там отметили, что промышленной ипотекой пользуются предприятия, которые осуществляют производство и переработку продукции.
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