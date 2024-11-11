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Кассация подтвердила взыскание с Минфина средств по иску "дочки" РЖД - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Кассация подтвердила взыскание с Минфина средств по иску "дочки" РЖД
Кассация подтвердила взыскание с Минфина средств по иску "дочки" РЖД - 11.11.2024, ПРАЙМ
Кассация подтвердила взыскание с Минфина средств по иску "дочки" РЖД
Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску Федеральной пассажирской компании (ФПК,... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T14:56+0300
2024-11-11T14:56+0300
россия
суд
минфин рф
ржд
кассационный суд
взыскание
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД), осуществляющей почти все перевозки в России в поездах дальнего следования, взыскали около 830 миллионов рублей убытков с министерства финансов РФ. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу ответчика на принятое в январе решение арбитражного суда Москвы и последующее постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. ФПК в 2022 году на основании публичного договора осуществляла перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет с предоставлением установленной федеральным законом льготы по оплате билетов в размере 50% от тарифа. Потери в доходах истца в связи с предоставлением скидки составили около 2,4 миллиарда рублей, а возмещено из бюджета ему было только около 1,6 миллиарда рублей. В иске ФПК потребовала возместить оставшиеся потери в доходах. Суды двух инстанций полностью удовлетворили иск. РЖД, ФПК, а также пригородные компании нередко предъявляют такие крупные иски к Минфину в попытке добиться возмещения доходов, выпадающих из-за перевозки различных категорий льготников, а также из-за государственного регулирования цен на билеты. В большинстве случаев выпадающие доходы перевозчиков по этим статьям превышают суммы компенсаций, предусмотренных в соответствующих контрактах с Росжелдором. Так, в августе 2023 года арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску ФПК взыскали около 855 миллионов рублей с РФ в лице Минфина за перевозку обучающихся в 2019 году. Как указал суд в решении, "на лицо, занимающееся коммерческой деятельностью по осуществлению перевозок пассажиров, не может быть возложено бремя несения расходов, возникших в результате реализации нормативных актов, устанавливающих льготы для отдельных категорий граждан". Суды, в частности, ссылаются на позицию Верховного суда, указавшего, что "соответствующее обязательство Российской Федерации перед организацией, понесшей расходы в связи с установлением льгот по провозной плате, может быть прекращено только путем возмещения данных расходов в полном объеме".
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россия, суд, минфин рф, ржд, кассационный суд, взыскание
РОССИЯ, суд, Минфин РФ, РЖД, кассационный суд, взыскание
14:56 11.11.2024
 
Кассация подтвердила взыскание с Минфина средств по иску "дочки" РЖД

Кассация подтвердила взыскание с Минфина почти 830 млн руб по иску "дочки" РЖД

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© fotolia.com / Sebastian Duda
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД), осуществляющей почти все перевозки в России в поездах дальнего следования, взыскали около 830 миллионов рублей убытков с министерства финансов РФ.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу ответчика на принятое в январе решение арбитражного суда Москвы и последующее постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
ФПК в 2022 году на основании публичного договора осуществляла перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет с предоставлением установленной федеральным законом льготы по оплате билетов в размере 50% от тарифа. Потери в доходах истца в связи с предоставлением скидки составили около 2,4 миллиарда рублей, а возмещено из бюджета ему было только около 1,6 миллиарда рублей. В иске ФПК потребовала возместить оставшиеся потери в доходах. Суды двух инстанций полностью удовлетворили иск.
РЖД, ФПК, а также пригородные компании нередко предъявляют такие крупные иски к Минфину в попытке добиться возмещения доходов, выпадающих из-за перевозки различных категорий льготников, а также из-за государственного регулирования цен на билеты. В большинстве случаев выпадающие доходы перевозчиков по этим статьям превышают суммы компенсаций, предусмотренных в соответствующих контрактах с Росжелдором.
Так, в августе 2023 года арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску ФПК взыскали около 855 миллионов рублей с РФ в лице Минфина за перевозку обучающихся в 2019 году. Как указал суд в решении, "на лицо, занимающееся коммерческой деятельностью по осуществлению перевозок пассажиров, не может быть возложено бремя несения расходов, возникших в результате реализации нормативных актов, устанавливающих льготы для отдельных категорий граждан".
Суды, в частности, ссылаются на позицию Верховного суда, указавшего, что "соответствующее обязательство Российской Федерации перед организацией, понесшей расходы в связи с установлением льгот по провозной плате, может быть прекращено только путем возмещения данных расходов в полном объеме".
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РОССИЯсудМинфин РФРЖДкассационный судвзыскание
 
 
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