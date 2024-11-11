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СМИ: обанкротившаяся FTX обвинила Binance в мошенничестве - 11.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: обанкротившаяся FTX обвинила Binance в мошенничестве
СМИ: обанкротившаяся FTX обвинила Binance в мошенничестве - 11.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: обанкротившаяся FTX обвинила Binance в мошенничестве
Обанкротившаяся криптобиржа FTX подала судебный иск против другой криптобиржи Binance на сумму в 1,8 миллиарда долларов, поскольку подозревает экс-партнеров в... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T15:32+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Обанкротившаяся криптобиржа FTX подала судебный иск против другой криптобиржи Binance на сумму в 1,8 миллиарда долларов, поскольку подозревает экс-партнеров в мошеннической сделке с акциями, передает издание Financial Times со ссылкой на судебные документы. "Обанкротившаяся криптобиржа FTX подает против Binance и ее бывшего генерального директора Чанпэна Чжао судебный иск на 1,8 миллиарда долларов из-за якобы "мошеннической" сделки с акциями", - рассказали в издании. Авторы статьи подчеркнули, что спор касается сделки, состоявшейся в июле 2021 года, в рамках которой Binance, Чжао, а также другие руководители продали свою составлявшую около 20% долю в FTX обратно компании в обмен на криптотокены стоимостью 1,76 миллиарда долларов. Согласно иску, целью которого является возврат токенов FTX, транзакция заведомо не должна была состояться, так как криптобиржа и родственный хедж-фонд Alameda Research были неплатежеспособны к моменту осуществления сделки. В ноябре 2023 года основатель обанкротившихся криптобиржи FTX и хедж-фонда Alameda Research Сэм Бэнкман-Фрид был признан судом присяжных виновным в мошенничестве, сговоре с целью отмывания средств и других связанных с кибермошенничеством нарушениях. В марте 2024 года суд приговорил Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы, а позже, в августе, обязал банкротов FTX и Alameda Research выплатить 12,7 миллиарда долларов пострадавшим от мошенничества клиентам. В июле 2023 года криптобиржа FTX подала в суд на своего основателя Бэнкмана-Фрида и трех других бывших топ-менеджеров с целью вернуть более миллиарда долларов, которые, как утверждается, были присвоены в месяцы, предшествовавшие краху компании в ноябре 2022 года. В 2022 году FTX подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что Бэнкман-Фрид покидает пост. Агентство Блумберг передавало, что FTX потеряла за сутки 662 миллиона долларов при загадочных обстоятельствах.
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Binance, рынок криптовалюты
15:32 11.11.2024 (обновлено: 15:35 11.11.2024)
 
СМИ: обанкротившаяся FTX обвинила Binance в мошенничестве

FT: обанкротившаяся FTX подала иск на $1,8 млрд против Binance за якобы мошенничество

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОткрытие майнингового центра в Ленинградской области
Открытие майнингового центра в Ленинградской области - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Обанкротившаяся криптобиржа FTX подала судебный иск против другой криптобиржи Binance на сумму в 1,8 миллиарда долларов, поскольку подозревает экс-партнеров в мошеннической сделке с акциями, передает издание Financial Times со ссылкой на судебные документы.
"Обанкротившаяся криптобиржа FTX подает против Binance и ее бывшего генерального директора Чанпэна Чжао судебный иск на 1,8 миллиарда долларов из-за якобы "мошеннической" сделки с акциями", - рассказали в издании.
Авторы статьи подчеркнули, что спор касается сделки, состоявшейся в июле 2021 года, в рамках которой Binance, Чжао, а также другие руководители продали свою составлявшую около 20% долю в FTX обратно компании в обмен на криптотокены стоимостью 1,76 миллиарда долларов.
Согласно иску, целью которого является возврат токенов FTX, транзакция заведомо не должна была состояться, так как криптобиржа и родственный хедж-фонд Alameda Research были неплатежеспособны к моменту осуществления сделки.
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15:08
В ноябре 2023 года основатель обанкротившихся криптобиржи FTX и хедж-фонда Alameda Research Сэм Бэнкман-Фрид был признан судом присяжных виновным в мошенничестве, сговоре с целью отмывания средств и других связанных с кибермошенничеством нарушениях. В марте 2024 года суд приговорил Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы, а позже, в августе, обязал банкротов FTX и Alameda Research выплатить 12,7 миллиарда долларов пострадавшим от мошенничества клиентам.
В июле 2023 года криптобиржа FTX подала в суд на своего основателя Бэнкмана-Фрида и трех других бывших топ-менеджеров с целью вернуть более миллиарда долларов, которые, как утверждается, были присвоены в месяцы, предшествовавшие краху компании в ноябре 2022 года.
В 2022 году FTX подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что Бэнкман-Фрид покидает пост. Агентство Блумберг передавало, что FTX потеряла за сутки 662 миллиона долларов при загадочных обстоятельствах.
 
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