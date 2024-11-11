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Кабмин расширил приоритетные направления для технологического суверенитета

Кабмин расширил приоритетные направления для технологического суверенитета - 11.11.2024, ПРАЙМ

Кабмин расширил приоритетные направления для технологического суверенитета

Правительство расширило число приоритетных направлений проектов технологического суверенитета, включив туда строительство и эксплуатацию высокоскоростных... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T10:40+0300

2024-11-11T10:40+0300

2024-11-11T10:40+0300

экономика

россия

технологии

правительство

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Правительство расширило число приоритетных направлений проектов технологического суверенитета, включив туда строительство и эксплуатацию высокоскоростных железнодорожных магистралей, создание электростанций при использовании российских турбин и комплектующих, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства Мишустин сказал, что правительство активно поддерживает увеличение выпуска инновационной продукции на отечественных мощностях, помогает бизнесу осваивать современные технологии по критически важным направлениям. "Основным инструментом такой работы стало стимулирование банковского кредитования проектов технологического суверенитета и обязательным требованием является локализация на уровне не менее 50%. Этот механизм хорошо себя зарекомендовал, в его рамках организовано финансирование на сумму около 980 миллиардов рублей. Теперь список направлений и критериев отбора значительно расширится", - сказал Мишустин. По его данным, в него войдут строительство и эксплуатация высокоскоростных железнодорожных магистралей, электростанций при использовании ими российских турбин и комплектующих, но также переработка отходов, выпуск композитных материалов, оборудования для производства СПГ, работа круглогодичных курортов и целый ряд других. "Для стимулирования подобных проектов можно использовать облигации и кредитование лизинговых компаний, приобретающих продукцию таких предприятий для последующей передачи потребителю. Изменения позволят распространить поддержку государства на сложные технологические производства и продолжить создание экономики предложения, о которой говорил глава государства", - сказал Мишустин.

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россия, технологии, правительство