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Подготовка к контактам Путина с Западом не ведется, заявил Песков
Подготовка к контактам Путина с Западом не ведется, заявил Песков - 11.11.2024, ПРАЙМ
Подготовка к контактам Путина с Западом не ведется, заявил Песков
Москва не ведет подготовку к контактам президента России Владимира Путина с западными лидерами, также не получала сигналов об этом, заявил пресс-секретарь главы | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T12:18+0300
2024-11-11T12:18+0300
2024-11-11T12:18+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Москва не ведет подготовку к контактам президента России Владимира Путина с западными лидерами, также не получала сигналов об этом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Какой-либо подготовки сейчас пока не ведется, никаких сигналов мы не получали", - отметил он в беседе с журналистами.Тем не менее, президент России открыт для контактов со всеми, и если Запад даст сигнал, то нужно его подождать. Официальный представитель Кремля также отметил, что недавно на Валдайском форуме Путин еще раз подтвердил свою открытость для любых контактов и переговоров.Песков отметил, что глава государства напомнил о том, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон сами не желают общаться.Касательно возможных контактов с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, пока нет конкретных планов, заключил Песков.
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россия, владимир путин, кремль
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Кремль
Подготовка к контактам Путина с Западом не ведется, заявил Песков
Песков: подготовка к контактам Путина с Западом не ведется
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Москва не ведет подготовку к контактам президента России Владимира Путина с западными лидерами, также не получала сигналов об этом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Какой-либо подготовки сейчас пока не ведется, никаких сигналов мы не получали", - отметил он в беседе с журналистами.
Тем не менее, президент России открыт для контактов со всеми, и если Запад даст сигнал, то нужно его подождать. Официальный представитель Кремля также отметил, что недавно на Валдайском форуме Путин еще раз подтвердил свою открытость для любых контактов и переговоров.
Песков отметил, что глава государства напомнил о том, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон сами не желают общаться.
Касательно возможных контактов с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, пока нет конкретных планов, заключил Песков.
Песков считает выполнение Трампом предвыборных обещаний непредсказуемым