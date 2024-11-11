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"Сбер" нарастил объем кредитования населения и юрлиц

"Сбер" нарастил объем кредитования населения и юрлиц - 11.11.2024, ПРАЙМ

"Сбер" нарастил объем кредитования населения и юрлиц

Розничный кредитный портфель Сбербанка по РСБУ за октябрь вырос на 0,8%, корпоративный - на 3,2%, говорится в сообщении банка. | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T09:59+0300

2024-11-11T09:59+0300

2024-11-11T10:05+0300

экономика

россия

сбербанк

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Розничный кредитный портфель Сбербанка по РСБУ за октябрь вырос на 0,8%, корпоративный - на 3,2%, говорится в сообщении банка."Розничный кредитный портфель вырос на 0,8% за месяц и на 11,9% с начала года, до 17,4 триллиона рублей. Частным клиентам в октябре было выдано 405 миллиарда рублей кредитов... Корпоративный кредитный портфель увеличился на 3,2% за месяц (плюс 2,7% без учета валютной переоценки) и составил 27,5 триллиона рублей... За месяц корпоративным клиентам было выдано 2,3 триллиона рублей кредитов", - сообщает банк.Отмечается также, что в целом качество кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности на конец октября остается на уровне 2,1%.

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россия, сбербанк