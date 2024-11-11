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ЦБ отметил снижение доли кредитов с долговой нагрузкой более 80 процентов - 11.11.2024, ПРАЙМ
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ЦБ отметил снижение доли кредитов с долговой нагрузкой более 80 процентов
ЦБ отметил снижение доли кредитов с долговой нагрузкой более 80 процентов - 11.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение доли кредитов с долговой нагрузкой более 80 процентов
Доля кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) заемщика более 80% в третьем квартале снизилась до 11% против 23% годом ранее, следует из диаграммы в... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T18:55+0300
2024-11-11T18:55+0300
банк россии
россия
долговая нагрузка
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Доля кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) заемщика более 80% в третьем квартале снизилась до 11% против 23% годом ранее, следует из диаграммы в информационно-аналитическом материале Банка России "О совершенствовании инструмента макропруденциальных лимитов для ограничения системных рисков в розничном кредитовании". "Стандарты необеспеченного потребительского кредитования, отражающие склонность банков кредитовать рискованных заемщиков, существенно улучшились благодаря МПЛ (макропруденциальным лимитам – ред.): доля предоставленных банками кредитов с ПДН более 80% снизилась с 36% в IV квартале 2022 года до 11% в III квартале 2024 года, доля кредитов с ПДН 50-80% – c 27 до 18% соответственно", - указывается в материале ЦБ. По мере обновления портфелей (погашения старых кредитов с высоким ПДН и выдачи кредитов с более низким ПДН) структура портфеля также будет становиться более сбалансированной, считает регулятор. "С учетом среднесрочного прогноза Банка России от 25 октября 2024 года и установленных МПЛ на IV квартал 2024 года ожидается, что доля кредитов с ПДН 50+ в портфеле банков снизится с текущих 48% до 25% к концу 2027 году", - добавляется там же.
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россия, долговая нагрузка
Банк России, РОССИЯ, долговая нагрузка
18:55 11.11.2024
 
ЦБ отметил снижение доли кредитов с долговой нагрузкой более 80 процентов

ЦБ: доля кредитов с долговой нагрузкой более 80% в III квартале снизилась до 11%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Доля кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) заемщика более 80% в третьем квартале снизилась до 11% против 23% годом ранее, следует из диаграммы в информационно-аналитическом материале Банка России "О совершенствовании инструмента макропруденциальных лимитов для ограничения системных рисков в розничном кредитовании".
"Стандарты необеспеченного потребительского кредитования, отражающие склонность банков кредитовать рискованных заемщиков, существенно улучшились благодаря МПЛ (макропруденциальным лимитам – ред.): доля предоставленных банками кредитов с ПДН более 80% снизилась с 36% в IV квартале 2022 года до 11% в III квартале 2024 года, доля кредитов с ПДН 50-80% – c 27 до 18% соответственно", - указывается в материале ЦБ.
По мере обновления портфелей (погашения старых кредитов с высоким ПДН и выдачи кредитов с более низким ПДН) структура портфеля также будет становиться более сбалансированной, считает регулятор.
"С учетом среднесрочного прогноза Банка России от 25 октября 2024 года и установленных МПЛ на IV квартал 2024 года ожидается, что доля кредитов с ПДН 50+ в портфеле банков снизится с текущих 48% до 25% к концу 2027 году", - добавляется там же.
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Банк РоссииРОССИЯдолговая нагрузка
 
 
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