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"Союзмолоко" ожидает снижения цен на сливочное масло в рознице

"Союзмолоко" ожидает снижения цен на сливочное масло в рознице - 11.11.2024, ПРАЙМ

"Союзмолоко" ожидает снижения цен на сливочное масло в рознице

Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") ожидает снижения цен на рынке сливочного масла в розничной торговле через некоторое время, сообщили РИА... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T16:18+0300

2024-11-11T16:18+0300

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россия

масло

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") ожидает снижения цен на рынке сливочного масла в розничной торговле через некоторое время, сообщили РИА Новости в союзе. "Ситуация на российском рынке сливочного масла начинает стабилизироваться. В последние несколько недель в оптовом звене (поставки от производителей в промышленную переработку и дальнейшую фасовку) фиксируется снижение цен. Ценовые индикаторы на товарной бирже Республики Беларусь, основного внешнеторгового партнера России, начали также снижаться после пика в августе текущего года. Данные тенденции найдут свое отражение и в розничной торговле, но через некоторое время", - говорится в сообщении. Ранее в понедельник в пресс-службе компании "Эконива" РИА Новости сообщили, что компания снизила отпускные цены на сливочное масло на 10% с 1 ноября этого года, причем, по данным производителя, снижение уже отразилось на ценах в ритейле. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев 23 октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска. По данным Росстата, с начала года сливочное масло подорожало почти на 28%.

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россия, масло