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В АКОРТ ожидают стабилизацию цен на сливочное масло в этом году - 11.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241111/maslo-852742087.html
В АКОРТ ожидают стабилизацию цен на сливочное масло в этом году
В АКОРТ ожидают стабилизацию цен на сливочное масло в этом году - 11.11.2024, ПРАЙМ
В АКОРТ ожидают стабилизацию цен на сливочное масло в этом году
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечает, что темпы роста закупочных цен на сливочное масло уже начали замедляться, и рассчитывает на... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T17:33+0300
2024-11-11T17:35+0300
экономика
россия
акорт
масло
цены на продукты в россии
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечает, что темпы роста закупочных цен на сливочное масло уже начали замедляться, и рассчитывает на стабилизацию как оптовых, так и розничных цен на сливочное масло в текущем году, заявил РИА Новости председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Ранее в понедельник в пресс-службе "Эконивы" РИА Новости сообщили, что компания снизила отпускные цены на сливочное масло на 10% с 1 ноября этого года, причем, по данным производителя, снижение уже отразилось на ценах в ритейле. Позже Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") рассказал агентству, что ожидает снижения цен на рынке сливочного масла в розничной торговле через некоторое время. "Совместные усилия участников рынка и государства уже дают свой результат - темпы роста закупочных цен на масло начали замедляться... Рассчитываем на укрепление этого тренда и стабилизацию как оптовых так, и розничных цен на масло в текущем году", - сказал Караваев. По его словам, за последний месяц закупочные цены на базовые, самые доступные позиции масла увеличились в среднем на 2,9%, тогда как месяцем ранее рост превысил 8%. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев 23 октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска. По данным Росстата, с начала года сливочное масло подорожало почти на 28%.
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россия, акорт, масло, цены на продукты в россии
Экономика, РОССИЯ, АКОРТ, масло, цены на продукты в России
17:33 11.11.2024 (обновлено: 17:35 11.11.2024)
 
В АКОРТ ожидают стабилизацию цен на сливочное масло в этом году

АКОРТ: темпы роста закупочных цен на сливочное масло начали замедляться

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк#Выработка сливочного масла
#Выработка сливочного масла - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечает, что темпы роста закупочных цен на сливочное масло уже начали замедляться, и рассчитывает на стабилизацию как оптовых, так и розничных цен на сливочное масло в текущем году, заявил РИА Новости председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.
Ранее в понедельник в пресс-службе "Эконивы" РИА Новости сообщили, что компания снизила отпускные цены на сливочное масло на 10% с 1 ноября этого года, причем, по данным производителя, снижение уже отразилось на ценах в ритейле. Позже Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") рассказал агентству, что ожидает снижения цен на рынке сливочного масла в розничной торговле через некоторое время.
"Совместные усилия участников рынка и государства уже дают свой результат - темпы роста закупочных цен на масло начали замедляться... Рассчитываем на укрепление этого тренда и стабилизацию как оптовых так, и розничных цен на масло в текущем году", - сказал Караваев.
По его словам, за последний месяц закупочные цены на базовые, самые доступные позиции масла увеличились в среднем на 2,9%, тогда как месяцем ранее рост превысил 8%.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев 23 октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска. По данным Росстата, с начала года сливочное масло подорожало почти на 28%.
Посетитель в супермаркете - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
"Союзмолоко" ожидает снижения цен на сливочное масло в рознице
16:18
 
ЭкономикаРОССИЯАКОРТмаслоцены на продукты в России
 
 
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