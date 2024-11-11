Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минпромторге назвали ситуацию на рынке сливочного масла стабильной - 11.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241111/maslo-852746399.html
В Минпромторге назвали ситуацию на рынке сливочного масла стабильной
В Минпромторге назвали ситуацию на рынке сливочного масла стабильной - 11.11.2024, ПРАЙМ
В Минпромторге назвали ситуацию на рынке сливочного масла стабильной
Ситуаций с отсутствием сливочного масла на торговых полках нет, также отсутствует снижение спроса, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке, заявили... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T19:37+0300
2024-11-11T19:37+0300
экономика
россия
минпромторг
масло
цены на продукты в россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/45/833184533_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_7ec2bd84964f86cadd047105836ac111.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ситуаций с отсутствием сливочного масла на торговых полках нет, также отсутствует снижение спроса, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке, заявили РИА Новости в Минпромторге РФ. "Организации торговли в целом неохотно идут на повышение цен, ввиду того, что низкие цены являются их конкурентным преимуществом. Некоторые сети устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты за счет собственной маржи. Кроме того, торговые сети стараются демфировать рост цен от производителей и поступательно принимают повышение цен на товары. На полках не наблюдается ситуации с отсутствием сливочного масла, а также снижения спроса, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке", - пояснили в министерстве. В ведомстве добавили, что в октябре текущего года наблюдался рост цен на некоторые продовольственные товары, в том числе на сливочное масло. Минпромторг совместно с Минсельхозом РФ, торговыми сетями и производителями оперативно реагируют на такие ситуации. "В ноябре сети получили уведомление от одной компании ("Эконива") о снижении отпускных цен в среднем на 10%. Торговые сети естественно транслируют на полку эти изменения", - заключили в Минпромторге. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев 23 октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска. По данным Росстата, с начала года сливочное масло подорожало почти на 28%.
https://1prime.ru/20241111/maslo-852742087.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/45/833184533_170:0:2830:1995_1920x0_80_0_0_591e5ad15abcbc05eb91202bcdebde44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минпромторг, масло, цены на продукты в россии
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, масло, цены на продукты в России
19:37 11.11.2024
 
В Минпромторге назвали ситуацию на рынке сливочного масла стабильной

Минпромторг: ситуация на рынке сливочного масла стабильна, снижения спроса нет

© РИА Новости . Михаил Безносов | Перейти в медиабанкБлины
Блины - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Михаил Безносов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ситуаций с отсутствием сливочного масла на торговых полках нет, также отсутствует снижение спроса, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке, заявили РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Организации торговли в целом неохотно идут на повышение цен, ввиду того, что низкие цены являются их конкурентным преимуществом. Некоторые сети устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты за счет собственной маржи. Кроме того, торговые сети стараются демфировать рост цен от производителей и поступательно принимают повышение цен на товары. На полках не наблюдается ситуации с отсутствием сливочного масла, а также снижения спроса, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке", - пояснили в министерстве.
В ведомстве добавили, что в октябре текущего года наблюдался рост цен на некоторые продовольственные товары, в том числе на сливочное масло. Минпромторг совместно с Минсельхозом РФ, торговыми сетями и производителями оперативно реагируют на такие ситуации.
"В ноябре сети получили уведомление от одной компании ("Эконива") о снижении отпускных цен в среднем на 10%. Торговые сети естественно транслируют на полку эти изменения", - заключили в Минпромторге.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев 23 октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска. По данным Росстата, с начала года сливочное масло подорожало почти на 28%.
#Выработка сливочного масла - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
В АКОРТ ожидают стабилизацию цен на сливочное масло в этом году
17:33
 
ЭкономикаРОССИЯМинпромторгмаслоцены на продукты в России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала