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В Минпромторге назвали ситуацию на рынке сливочного масла стабильной
В Минпромторге назвали ситуацию на рынке сливочного масла стабильной - 11.11.2024, ПРАЙМ
В Минпромторге назвали ситуацию на рынке сливочного масла стабильной
Ситуаций с отсутствием сливочного масла на торговых полках нет, также отсутствует снижение спроса, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке, заявили... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T19:37+0300
2024-11-11T19:37+0300
2024-11-11T19:37+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ситуаций с отсутствием сливочного масла на торговых полках нет, также отсутствует снижение спроса, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке, заявили РИА Новости в Минпромторге РФ. "Организации торговли в целом неохотно идут на повышение цен, ввиду того, что низкие цены являются их конкурентным преимуществом. Некоторые сети устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты за счет собственной маржи. Кроме того, торговые сети стараются демфировать рост цен от производителей и поступательно принимают повышение цен на товары. На полках не наблюдается ситуации с отсутствием сливочного масла, а также снижения спроса, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке", - пояснили в министерстве. В ведомстве добавили, что в октябре текущего года наблюдался рост цен на некоторые продовольственные товары, в том числе на сливочное масло. Минпромторг совместно с Минсельхозом РФ, торговыми сетями и производителями оперативно реагируют на такие ситуации. "В ноябре сети получили уведомление от одной компании ("Эконива") о снижении отпускных цен в среднем на 10%. Торговые сети естественно транслируют на полку эти изменения", - заключили в Минпромторге. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев 23 октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска. По данным Росстата, с начала года сливочное масло подорожало почти на 28%.
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россия, минпромторг, масло, цены на продукты в россии
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, масло, цены на продукты в России
В Минпромторге назвали ситуацию на рынке сливочного масла стабильной
Минпромторг: ситуация на рынке сливочного масла стабильна, снижения спроса нет
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ситуаций с отсутствием сливочного масла на торговых полках нет, также отсутствует снижение спроса, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке, заявили РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Организации торговли в целом неохотно идут на повышение цен, ввиду того, что низкие цены являются их конкурентным преимуществом. Некоторые сети устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты за счет собственной маржи. Кроме того, торговые сети стараются демфировать рост цен от производителей и поступательно принимают повышение цен на товары. На полках не наблюдается ситуации с отсутствием сливочного масла, а также снижения спроса, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке", - пояснили в министерстве.
В ведомстве добавили, что в октябре текущего года наблюдался рост цен на некоторые продовольственные товары, в том числе на сливочное масло. Минпромторг совместно с Минсельхозом РФ, торговыми сетями и производителями оперативно реагируют на такие ситуации.
"В ноябре сети получили уведомление от одной компании ("Эконива") о снижении отпускных цен в среднем на 10%. Торговые сети естественно транслируют на полку эти изменения", - заключили в Минпромторге.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев 23 октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска. По данным Росстата, с начала года сливочное масло подорожало почти на 28%.
В АКОРТ ожидают стабилизацию цен на сливочное масло в этом году