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Платежную систему "Мир" подключили к иранской Shetab

Платежную систему "Мир" подключили к иранской Shetab - 11.11.2024, ПРАЙМ

Платежную систему "Мир" подключили к иранской Shetab

Российская платежная система "Мир" в понедельник была официально подключена к иранской Shetab, теперь граждане Ирана смогут снимать средства со своих карт в... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T16:30+0300

2024-11-11T16:30+0300

2024-11-11T16:36+0300

экономика

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мир

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российская платежная система "Мир" в понедельник была официально подключена к иранской Shetab, теперь граждане Ирана смогут снимать средства со своих карт в российских банкоматах в рублях, передает иранское информационное агентство Tasnim."Несколько минут назад в присутствии главы ЦБ российская платежная система "Мир" была официально подключена к иранской банковской сети Shetab. Благодаря подключению "Мира" к Shetab, иранские карты можно будет использовать в банкоматах России. Таким образом, каждый человек может получить свои средства с иранских карт в рублях в российских банкоматах", - говорится в сообщении.Отмечается, что граждане России смогут снять наличные в Иране с российских банковских карт на втором этапе этого проекта, а на третьем этапе иранские карты Shetab можно будет использовать в российских магазинах.

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россия, иран, мир