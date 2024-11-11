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Кабмин определил порядок применения инвестиционного налогового вычета
Кабмин определил порядок применения инвестиционного налогового вычета - 11.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин определил порядок применения инвестиционного налогового вычета
Правительство РФ определило порядок применения федерального инвестиционного налогового вычета, его смогут получить предприятия, работающие в ряде сфер, в том... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T10:57+0300
2024-11-11T10:57+0300
2024-11-11T10:57+0300
экономика
россия
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налоговый вычет
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ определило порядок применения федерального инвестиционного налогового вычета, его смогут получить предприятия, работающие в ряде сфер, в том числе в добыче полезных ископаемых. "Приняты решения о запуске и порядке применения федерального инвестиционного налогового вычета, который начнет действовать уже с 1 января будущего года. У предприятий, которые вкладывают средства в собственное развитие, появится возможность вернуть 3% таких расходов. На эту сумму можно будет уменьшить платеж по налогу на прибыль", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Как отметил председатель правительства, льгота будет доступна для предприятий, работающих в ряде сфер, это, в том числе, ряд обрабатывающих производств, добыча полезных ископаемых, научные исследования и разработки, обеспечение потребителей электричеством, газом, оказание услуг общественного питания, гостиничный бизнес. "Рассчитываем, что эта мера поможет предпринимателям снизить затраты на приобретение и модернизацию основных средств, повысит эффективность реализации проектов, усилит позиции отечественных компаний на внутреннем и внешних рынках", - добавил Мишустин. О необходимости перезапустить механизм инвестиционного налогового вычета с упором на проекты укрепления технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023.
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россия, правительство, налоговый вычет
Экономика, РОССИЯ, правительство, налоговый вычет
Кабмин определил порядок применения инвестиционного налогового вычета
Мишустин: кабмин определил порядок применения инвестиционного налогового вычета
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ определило порядок применения федерального инвестиционного налогового вычета, его смогут получить предприятия, работающие в ряде сфер, в том числе в добыче полезных ископаемых.
"Приняты решения о запуске и порядке применения федерального инвестиционного налогового вычета, который начнет действовать уже с 1 января будущего года. У предприятий, которые вкладывают средства в собственное развитие, появится возможность вернуть 3% таких расходов. На эту сумму можно будет уменьшить платеж по налогу на прибыль", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Как отметил председатель правительства, льгота будет доступна для предприятий, работающих в ряде сфер, это, в том числе, ряд обрабатывающих производств, добыча полезных ископаемых, научные исследования и разработки, обеспечение потребителей электричеством, газом, оказание услуг общественного питания, гостиничный бизнес.
"Рассчитываем, что эта мера поможет предпринимателям снизить затраты на приобретение и модернизацию основных средств, повысит эффективность реализации проектов, усилит позиции отечественных компаний на внутреннем и внешних рынках", - добавил Мишустин.
О необходимости перезапустить механизм инвестиционного налогового вычета с упором на проекты укрепления технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023.
Назван срок внедрения функции оформления налогового вычета на "Госуслугах"