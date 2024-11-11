https://1prime.ru/20241111/mobilizatsiya-852723744.html
На Украине назвали причины недовольства Зеленским
На Украине назвали причины недовольства Зеленским - 11.11.2024, ПРАЙМ
На Украине назвали причины недовольства Зеленским
На Украине растет недовольство главой киевского режима Владимиром Зеленским в связи с большим количеством коррупционных скандалов и насильной мобилизацией,... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T09:42+0300
2024-11-11T09:42+0300
2024-11-11T09:42+0300
владимир зеленский
украина
коррупция
насильственная мобилизация на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f2b4082cae32cb009d0c1252dbcd9508.jpg
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. На Украине растет недовольство главой киевского режима Владимиром Зеленским в связи с большим количеством коррупционных скандалов и насильной мобилизацией, рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с новостным агентством РИА Новости. "Недовольство Зеленским есть, однозначно ... Его олицетворяют как главу всей государственной машины, в том числе и ТЦК. Его связывают с неудачами на фронте, с беспределом таких военкомов, ну, естественно, с коррупционной составляющей", - объяснил военный, отметив, что недовольство киевским главой лишь продолжает расти.Парламентские выборы на Украине должны были состояться в 2023 году, однако в связи с военным положением они были отложены на неопределенное время. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, однако президентские выборы были также отменены в связи с их "несвоевременностью".
https://1prime.ru/20241111/energiya-852722646.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_e4c7b348f6d7df1778abd92d7829ed79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, коррупция, насильственная мобилизация на украине
Владимир Зеленский, УКРАИНА, коррупция, насильственная мобилизация на Украине
На Украине назвали причины недовольства Зеленским
Прозоров: украинцы недовольны Зеленским, связывая с ним беспредел военкоматов
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. На Украине растет недовольство главой киевского режима Владимиром Зеленским в связи с большим количеством коррупционных скандалов и насильной мобилизацией, рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с новостным агентством РИА Новости.
"Недовольство Зеленским есть, однозначно ... Его олицетворяют как главу всей государственной машины, в том числе и ТЦК. Его связывают с неудачами на фронте, с беспределом таких военкомов, ну, естественно, с коррупционной составляющей", - объяснил военный, отметив, что недовольство киевским главой лишь продолжает расти.
Парламентские выборы на Украине должны были состояться в 2023 году, однако в связи с военным положением они были отложены на неопределенное время. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, однако президентские выборы были также отменены в связи с их "несвоевременностью".
"Разберут на запчасти". Киев нашел способ борьбы с дефицитом электроэнергии