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На Украине назвали причины недовольства Зеленским

На Украине назвали причины недовольства Зеленским - 11.11.2024, ПРАЙМ

На Украине назвали причины недовольства Зеленским

На Украине растет недовольство главой киевского режима Владимиром Зеленским в связи с большим количеством коррупционных скандалов и насильной мобилизацией,... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T09:42+0300

2024-11-11T09:42+0300

2024-11-11T09:42+0300

владимир зеленский

украина

коррупция

насильственная мобилизация на украине

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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. На Украине растет недовольство главой киевского режима Владимиром Зеленским в связи с большим количеством коррупционных скандалов и насильной мобилизацией, рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с новостным агентством РИА Новости. "Недовольство Зеленским есть, однозначно ... Его олицетворяют как главу всей государственной машины, в том числе и ТЦК. Его связывают с неудачами на фронте, с беспределом таких военкомов, ну, естественно, с коррупционной составляющей", - объяснил военный, отметив, что недовольство киевским главой лишь продолжает расти.Парламентские выборы на Украине должны были состояться в 2023 году, однако в связи с военным положением они были отложены на неопределенное время. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, однако президентские выборы были также отменены в связи с их "несвоевременностью".

https://1prime.ru/20241111/energiya-852722646.html

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владимир зеленский, украина, коррупция, насильственная мобилизация на украине