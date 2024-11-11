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На Украине назвали причины недовольства Зеленским - 11.11.2024, ПРАЙМ
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На Украине назвали причины недовольства Зеленским
На Украине назвали причины недовольства Зеленским - 11.11.2024, ПРАЙМ
На Украине назвали причины недовольства Зеленским
На Украине растет недовольство главой киевского режима Владимиром Зеленским в связи с большим количеством коррупционных скандалов и насильной мобилизацией,... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T09:42+0300
2024-11-11T09:42+0300
владимир зеленский
украина
коррупция
насильственная мобилизация на украине
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. На Украине растет недовольство главой киевского режима Владимиром Зеленским в связи с большим количеством коррупционных скандалов и насильной мобилизацией, рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с новостным агентством РИА Новости. "Недовольство Зеленским есть, однозначно ... Его олицетворяют как главу всей государственной машины, в том числе и ТЦК. Его связывают с неудачами на фронте, с беспределом таких военкомов, ну, естественно, с коррупционной составляющей", - объяснил военный, отметив, что недовольство киевским главой лишь продолжает расти.Парламентские выборы на Украине должны были состояться в 2023 году, однако в связи с военным положением они были отложены на неопределенное время. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, однако президентские выборы были также отменены в связи с их "несвоевременностью".
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владимир зеленский, украина, коррупция, насильственная мобилизация на украине
Владимир Зеленский, УКРАИНА, коррупция, насильственная мобилизация на Украине
09:42 11.11.2024
 
На Украине назвали причины недовольства Зеленским

Прозоров: украинцы недовольны Зеленским, связывая с ним беспредел военкоматов

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. На Украине растет недовольство главой киевского режима Владимиром Зеленским в связи с большим количеством коррупционных скандалов и насильной мобилизацией, рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с новостным агентством РИА Новости.
"Недовольство Зеленским есть, однозначно ... Его олицетворяют как главу всей государственной машины, в том числе и ТЦК. Его связывают с неудачами на фронте, с беспределом таких военкомов, ну, естественно, с коррупционной составляющей", - объяснил военный, отметив, что недовольство киевским главой лишь продолжает расти.
Парламентские выборы на Украине должны были состояться в 2023 году, однако в связи с военным положением они были отложены на неопределенное время. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, однако президентские выборы были также отменены в связи с их "несвоевременностью".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
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Владимир ЗеленскийУКРАИНАкоррупциянасильственная мобилизация на Украине
 
 
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