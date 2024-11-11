https://1prime.ru/20241111/mosch-852741701.html

Британия и США растеряли свою морскую мощь, считает Патрушев

Британия и США растеряли свою морскую мощь, считает Патрушев - 11.11.2024, ПРАЙМ

Британия и США растеряли свою морскую мощь, считает Патрушев

Британия растеряла былую морскую мощь, такая же тенденция наблюдается и с ВМС Штатов, рассказал председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в беседе с... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T17:27+0300

2024-11-11T17:27+0300

2024-11-11T17:27+0300

великобритания

сша

патрушев

военный флот

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Британия растеряла былую морскую мощь, такая же тенденция наблюдается и с ВМС Штатов, рассказал председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в беседе с изданием "Коммерсант".Так, он отметил, что Англия, провозгласившая себя "владычицей морей", не справилась с тяжелым бременем, переоценив собственные силы. Именно это, отметил председатель Морской коллегии России, и стало одной из причин упадка Британской империи."Посмотрите, что сейчас представляет из себя некогда мощный английский флот. На кораблях ВМС Англии нехватка личного состава доходит до трети. Служить там непрестижно", - подчеркнул он, добавив, что сила американского флота также отражена лишь на бумаге. В жизни же наблюдается низкий боевой дух среди моряков, недостаточное оснащение, нехватка квалифицированных кадров и многое другое.

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великобритания, сша, патрушев, военный флот