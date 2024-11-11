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Британия и США растеряли свою морскую мощь, считает Патрушев
Британия и США растеряли свою морскую мощь, считает Патрушев - 11.11.2024, ПРАЙМ
Британия и США растеряли свою морскую мощь, считает Патрушев
Британия растеряла былую морскую мощь, такая же тенденция наблюдается и с ВМС Штатов, рассказал председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в беседе с... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T17:27+0300
2024-11-11T17:27+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Британия растеряла былую морскую мощь, такая же тенденция наблюдается и с ВМС Штатов, рассказал председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в беседе с изданием "Коммерсант".Так, он отметил, что Англия, провозгласившая себя "владычицей морей", не справилась с тяжелым бременем, переоценив собственные силы. Именно это, отметил председатель Морской коллегии России, и стало одной из причин упадка Британской империи."Посмотрите, что сейчас представляет из себя некогда мощный английский флот. На кораблях ВМС Англии нехватка личного состава доходит до трети. Служить там непрестижно", - подчеркнул он, добавив, что сила американского флота также отражена лишь на бумаге. В жизни же наблюдается низкий боевой дух среди моряков, недостаточное оснащение, нехватка квалифицированных кадров и многое другое.
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великобритания, сша, патрушев, военный флот
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ПАТРУШЕВ, военный флот
Британия и США растеряли свою морскую мощь, считает Патрушев
Патрушев: Британия растеряла свою морскую мощь, признаки упадка сейчас наблюдаются и в США
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ.
Британия растеряла былую морскую мощь, такая же тенденция наблюдается и с ВМС Штатов, рассказал председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в беседе с изданием "Коммерсант
".
Так, он отметил, что Англия, провозгласившая себя "владычицей морей", не справилась с тяжелым бременем, переоценив собственные силы. Именно это, отметил председатель Морской коллегии России, и стало одной из причин упадка Британской империи.
"Посмотрите, что сейчас представляет из себя некогда мощный английский флот. На кораблях ВМС Англии нехватка личного состава доходит до трети. Служить там непрестижно", - подчеркнул он, добавив, что сила американского флота также отражена лишь на бумаге. В жизни же наблюдается низкий боевой дух среди моряков, недостаточное оснащение, нехватка квалифицированных кадров и многое другое.
Патрушев рассказал о "морском ядерном щите" России