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Россия нарастила закупки мяса из Бразилии до максимума с 2019 года - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Россия нарастила закупки мяса из Бразилии до максимума с 2019 года
Россия нарастила закупки мяса из Бразилии до максимума с 2019 года - 11.11.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила закупки мяса из Бразилии до максимума с 2019 года
Россия за десять месяцев 2024 года нарастила закупки мяса из Бразилии до максимальных за пять лет 348 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T08:13+0300
2024-11-11T08:13+0300
экономика
бразилия
россия
мясо
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия за десять месяцев 2024 года нарастила закупки мяса из Бразилии до максимальных за пять лет 348 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. Так, объемы ввоза продукции с января по октябрь текущего года выросли до 113 тысяч тонн. При этом стоимость импорта выросла в 1,4 раза и составила 348 миллионов долларов, что является максимальным значением с 2019 года. В основном российская сторона закупала мясо крупного рогатого скота, его импорт вырос в 1,4 раза - до 59 миллионов долларов. Поставки субпродуктов выросли в 2,3 раза, до 13,3 миллиона долларов, а свинины - в 2 раза, до 2,8 миллиона долларов. Сообщается, что импорт мяса птицы, напротив, сократился - на 5%, до 38 миллионов долларов.
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бразилия, россия, мясо
Экономика, БРАЗИЛИЯ, РОССИЯ, мясо
08:13 11.11.2024
 
Россия нарастила закупки мяса из Бразилии до максимума с 2019 года

Россия с начала года увеличила закупки мяса из Бразилии до 348 миллионов долларов

© Unsplash/Matheus Câmara da SilvaФлаг Бразилии
Флаг Бразилии
© Unsplash/Matheus Câmara da Silva
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия за десять месяцев 2024 года нарастила закупки мяса из Бразилии до максимальных за пять лет 348 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни.
Так, объемы ввоза продукции с января по октябрь текущего года выросли до 113 тысяч тонн. При этом стоимость импорта выросла в 1,4 раза и составила 348 миллионов долларов, что является максимальным значением с 2019 года.
В основном российская сторона закупала мясо крупного рогатого скота, его импорт вырос в 1,4 раза - до 59 миллионов долларов. Поставки субпродуктов выросли в 2,3 раза, до 13,3 миллиона долларов, а свинины - в 2 раза, до 2,8 миллиона долларов.
Сообщается, что импорт мяса птицы, напротив, сократился - на 5%, до 38 миллионов долларов.
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