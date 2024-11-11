https://1prime.ru/20241111/nato-852737986.html

"Менее вероятно": у Киева появилась новая преграда для вступления в НАТО

"Менее вероятно": у Киева появилась новая преграда для вступления в НАТО - 11.11.2024, ПРАЙМ

"Менее вероятно": у Киева появилась новая преграда для вступления в НАТО

Приглашение Украины в НАТО представляется менее вероятным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, есть риск сокращения американской помощи... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T15:41+0300

2024-11-11T15:41+0300

2024-11-11T15:41+0300

политика

украина

нато

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Приглашение Украины в НАТО представляется менее вероятным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, есть риск сокращения американской помощи Киеву, передает агентство Reuters со ссылкой на украинского чиновника."После победы Трампа кажется "менее вероятным", что Украина получит приглашение в НАТО", - говорится в сообщении.Украинский чиновник также признал, что существует риск сокращения Трампом помощи Киеву.Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.

https://1prime.ru/20241107/ukraina-852656375.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нато, сша