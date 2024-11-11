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"Менее вероятно": у Киева появилась новая преграда для вступления в НАТО - 11.11.2024, ПРАЙМ
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"Менее вероятно": у Киева появилась новая преграда для вступления в НАТО
"Менее вероятно": у Киева появилась новая преграда для вступления в НАТО - 11.11.2024, ПРАЙМ
"Менее вероятно": у Киева появилась новая преграда для вступления в НАТО
Приглашение Украины в НАТО представляется менее вероятным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, есть риск сокращения американской помощи... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T15:41+0300
2024-11-11T15:41+0300
политика
украина
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Приглашение Украины в НАТО представляется менее вероятным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, есть риск сокращения американской помощи Киеву, передает агентство Reuters со ссылкой на украинского чиновника."После победы Трампа кажется "менее вероятным", что Украина получит приглашение в НАТО", - говорится в сообщении.Украинский чиновник также признал, что существует риск сокращения Трампом помощи Киеву.Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.
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украина, нато, сша
Политика, УКРАИНА, НАТО, США
15:41 11.11.2024
 
"Менее вероятно": у Киева появилась новая преграда для вступления в НАТО

Reuters: в Киеве считают приглашение Украины в НАТО менее вероятным

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Приглашение Украины в НАТО представляется менее вероятным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, есть риск сокращения американской помощи Киеву, передает агентство Reuters со ссылкой на украинского чиновника.
"После победы Трампа кажется "менее вероятным", что Украина получит приглашение в НАТО", - говорится в сообщении.
Украинский чиновник также признал, что существует риск сокращения Трампом помощи Киеву.
Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.
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