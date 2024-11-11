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"Роснефть" разместила биржевые облигации на 684 миллиарда рублей - 11.11.2024, ПРАЙМ
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"Роснефть" разместила биржевые облигации на 684 миллиарда рублей
"Роснефть" разместила биржевые облигации на 684 миллиарда рублей - 11.11.2024, ПРАЙМ
"Роснефть" разместила биржевые облигации на 684 миллиарда рублей
"Роснефть" завершила размещение выпуска биржевых облигаций объемом 684 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T17:49+0300
2024-11-11T17:49+0300
энергетика
роснефть
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Роснефть" завершила размещение выпуска биржевых облигаций объемом 684 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Заявки на облигации компания собирала 6 ноября. Выпуск включает 684 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Десятилетний выпуск биржевых облигаций серии 004Р-03 предусматривает выплату полугодовых купонов. Ставка первого и второго купонов установлена в размере 12% годовых. Организатором выступил "Всероссийский банк развития регионов".
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роснефть
Энергетика, Роснефть
17:49 11.11.2024
 
"Роснефть" разместила биржевые облигации на 684 миллиарда рублей

"Роснефть" завершила размещение биржевых облигаций на 684 млрд рублей

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВывеска на здании штаб-квартиры российской нефтедобывающей компании "Роснефть" в Берлине
Вывеска на здании штаб-квартиры российской нефтедобывающей компании Роснефть в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Роснефть" завершила размещение выпуска биржевых облигаций объемом 684 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Заявки на облигации компания собирала 6 ноября. Выпуск включает 684 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча рублей.
Десятилетний выпуск биржевых облигаций серии 004Р-03 предусматривает выплату полугодовых купонов. Ставка первого и второго купонов установлена в размере 12% годовых. Организатором выступил "Всероссийский банк развития регионов".
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель
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ЭнергетикаРоснефть
 
 
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