https://1prime.ru/20241111/obligatsii-852742618.html
"Роснефть" разместила биржевые облигации на 684 миллиарда рублей
"Роснефть" разместила биржевые облигации на 684 миллиарда рублей - 11.11.2024, ПРАЙМ
"Роснефть" разместила биржевые облигации на 684 миллиарда рублей
"Роснефть" завершила размещение выпуска биржевых облигаций объемом 684 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T17:49+0300
2024-11-11T17:49+0300
2024-11-11T17:49+0300
энергетика
роснефть
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Роснефть" завершила размещение выпуска биржевых облигаций объемом 684 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Заявки на облигации компания собирала 6 ноября. Выпуск включает 684 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Десятилетний выпуск биржевых облигаций серии 004Р-03 предусматривает выплату полугодовых купонов. Ставка первого и второго купонов установлена в размере 12% годовых. Организатором выступил "Всероссийский банк развития регионов".
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роснефть
"Роснефть" разместила биржевые облигации на 684 миллиарда рублей
"Роснефть" завершила размещение биржевых облигаций на 684 млрд рублей
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Роснефть" завершила размещение выпуска биржевых облигаций объемом 684 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Заявки на облигации компания собирала 6 ноября. Выпуск включает 684 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча рублей.
Десятилетний выпуск биржевых облигаций серии 004Р-03 предусматривает выплату полугодовых купонов. Ставка первого и второго купонов установлена в размере 12% годовых. Организатором выступил "Всероссийский банк развития регионов".
Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель