https://1prime.ru/20241111/ogranicheniya-852745192.html
ЦБ хочет ввести количественные ограничения на выдачу ипотеки
ЦБ хочет ввести количественные ограничения на выдачу ипотеки - 11.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ хочет ввести количественные ограничения на выдачу ипотеки
Банк России предлагает распространить макропруденциальные лимиты (МПЛ) на автокредиты и ипотеку по аналогии с необеспеченными займами, ограничения на выдачу... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T18:51+0300
2024-11-11T18:51+0300
2024-11-11T18:51+0300
банк россии
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк России предлагает распространить макропруденциальные лимиты (МПЛ) на автокредиты и ипотеку по аналогии с необеспеченными займами, ограничения на выдачу ипотеки могут быть введены ориентировочно с 1 июля 2025 года, следует из материалов ЦБ РФ. "Банк России планирует применять макропруденциальные лимиты (МПЛ) для банков и МФО в ипотеке и автокредитовании, чтобы более эффективно бороться с повышенной долговой нагрузкой граждан и обеспечивать устойчивость финансового сектора", - говорится в пресс-релизе регулятора. Как говорится в материалах, регулятор предлагает вводить лимиты в отношении ипотечных кредитов в два этапа. На первом этапе - ориентировочно с 1 июля 2025 года - предлагается ввести лимиты по кредитам на финансирование по договору участия в долевом строительстве, кредиты на приобретение жилого помещения или апартаментов, обеспеченные залогом приобретаемого жилого помещения или апартаментов. При необходимости предлагается установить не ранее 1 января 2026 года лимиты по кредитам на строительство индивидуального жилого дома, обеспеченные залогом земельного участка и (или) строящегося (построенного) на нем жилого дома, прочие ипотечные кредиты.
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россия, ипотека, ограничения
Банк России, РОССИЯ, ипотека, ограничения
ЦБ хочет ввести количественные ограничения на выдачу ипотеки
ЦБ хочет ввести количественные ограничения на выдачу ипотеки с 1 июля
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк России предлагает распространить макропруденциальные лимиты (МПЛ) на автокредиты и ипотеку по аналогии с необеспеченными займами, ограничения на выдачу ипотеки могут быть введены ориентировочно с 1 июля 2025 года, следует из материалов ЦБ РФ.
"Банк России планирует применять макропруденциальные лимиты (МПЛ) для банков и МФО в ипотеке и автокредитовании, чтобы более эффективно бороться с повышенной долговой нагрузкой граждан и обеспечивать устойчивость финансового сектора", - говорится в пресс-релизе регулятора.
Как говорится в материалах, регулятор предлагает вводить лимиты в отношении ипотечных кредитов в два этапа. На первом этапе - ориентировочно с 1 июля 2025 года - предлагается ввести лимиты по кредитам на финансирование по договору участия в долевом строительстве, кредиты на приобретение жилого помещения или апартаментов, обеспеченные залогом приобретаемого жилого помещения или апартаментов.
При необходимости предлагается установить не ранее 1 января 2026 года лимиты по кредитам на строительство индивидуального жилого дома, обеспеченные залогом земельного участка и (или) строящегося (построенного) на нем жилого дома, прочие ипотечные кредиты.
ЦБ хочет ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет