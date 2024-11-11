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ЦБ хочет ввести количественные ограничения на выдачу ипотеки

ЦБ хочет ввести количественные ограничения на выдачу ипотеки - 11.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ хочет ввести количественные ограничения на выдачу ипотеки

Банк России предлагает распространить макропруденциальные лимиты (МПЛ) на автокредиты и ипотеку по аналогии с необеспеченными займами, ограничения на выдачу... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T18:51+0300

2024-11-11T18:51+0300

2024-11-11T18:51+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк России предлагает распространить макропруденциальные лимиты (МПЛ) на автокредиты и ипотеку по аналогии с необеспеченными займами, ограничения на выдачу ипотеки могут быть введены ориентировочно с 1 июля 2025 года, следует из материалов ЦБ РФ. "Банк России планирует применять макропруденциальные лимиты (МПЛ) для банков и МФО в ипотеке и автокредитовании, чтобы более эффективно бороться с повышенной долговой нагрузкой граждан и обеспечивать устойчивость финансового сектора", - говорится в пресс-релизе регулятора. Как говорится в материалах, регулятор предлагает вводить лимиты в отношении ипотечных кредитов в два этапа. На первом этапе - ориентировочно с 1 июля 2025 года - предлагается ввести лимиты по кредитам на финансирование по договору участия в долевом строительстве, кредиты на приобретение жилого помещения или апартаментов, обеспеченные залогом приобретаемого жилого помещения или апартаментов. При необходимости предлагается установить не ранее 1 января 2026 года лимиты по кредитам на строительство индивидуального жилого дома, обеспеченные залогом земельного участка и (или) строящегося (построенного) на нем жилого дома, прочие ипотечные кредиты.

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россия, ипотека, ограничения