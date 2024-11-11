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ООН: инвестиции в чистую энергетику составят 2 триллиона долларов

ООН: инвестиции в чистую энергетику составят 2 триллиона долларов - 11.11.2024, ПРАЙМ

ООН: инвестиции в чистую энергетику составят 2 триллиона долларов

Инвестиции в чистую энергетику и инфраструктуру в 2024 году достигнут 2 триллионов долларов в глобальном масштабе, рассказал исполнительный секретарь Рамочной... | 11.11.2024, ПРАЙМ

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БАКУ, 11 ноя – ПРАЙМ. Инвестиции в чистую энергетику и инфраструктуру в 2024 году достигнут 2 триллионов долларов в глобальном масштабе, рассказал исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил. "Мы должны продвинуться вперед в деле смягчения изменения климата, чтобы согласованные в Дубае цели получили воплощение на практике. Мы не должны позволить цели по ограничению роста глобальной средней температуры полутора градусами Цельсия стать недостижимой. И даже если температура будет повышаться, осуществление наших соглашений должно будет обратить этот процесс вспять. Инвестиции в чистую энергетику и инфраструктуру достигнут двух триллионов долларов в 2024 году. Почти в два раза больше, чем в ископаемое топливо", - подчеркнул он в ходе своего выступления на открытии 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата в Баку. Стил отметил, что переход мирового сообщества к чистой энергетике уже не остановить. "Наша задача – ускорить этот процесс и сделать так, чтобы его существенными преимуществами смогли воспользоваться все страны и все народы. Мы должны согласовать индикаторы адаптации к изменению климата. Невозможно изменить то, что не измеряется. Мы должны знать, находимся ли мы на пути к укреплению климатической устойчивости. Мы также должны продолжать совершенствовать новые механизмы финансовой и технической поддержки в связи с потерями и ущербом. Мы не можем принимать решения наугад. Двухгодичные доклады о прозрачности, которые должны быть представлены в этом году, дадут нам более четкое представление о прогрессе, которого мы добиваемся, и о пробелах, которые необходимо устранить", - резюмировал он.

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оон, чистая энергия, инвестиции