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Кабмин готовит план оптимизации штата федеральных ведомств в регионах

Кабмин готовит план оптимизации штата федеральных ведомств в регионах - 11.11.2024, ПРАЙМ

Кабмин готовит план оптимизации штата федеральных ведомств в регионах

Правительство РФ готовит план для реализации указа президента, согласно которому число госслужащих территориальных органов федеральных ведомств в рамках второго | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T15:09+0300

2024-11-11T15:09+0300

2024-11-11T15:15+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ готовит план для реализации указа президента, согласно которому число госслужащих территориальных органов федеральных ведомств в рамках второго этапа административной реформы с 1 июля 2025 года может быть сокращено минимум на 10% в целях повышения оплаты труда, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Президент России Владимир Путин в конце октября подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию оплаты труда госслужащих территориальных органов ФОИВов, который предусматривает, что в случае сокращения с 1 июля 2025 года предельной штатной численности федеральных госслужащих минимум на 10% высвободившиеся средства ведомство сможет направить в фонд оплаты труда для выплаты премий. "В России стартовал второй этап административной реформы госаппарата. Подписан соответствующий указ президента о мерах по совершенствованию оплаты труда госслужащих территориальных органов федеральных министерств и ведомств. В данный момент правительство прорабатывает комплексный план реализации указа. Ответственным за исполнение назначен вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко", - сообщили в аппарате вице-премьера. Согласно плану, министерства и ведомства должны до конца 2024 года представить предложения по оптимизации организационной структуры их территориальных органов и разработать проекты соответствующих нормативных актов. До конца марта планируется издание соответствующих нормативных актов правительства, а до конца июня 2025 года будут изданы приказы ФОИВов, рассказали в аппарате Григоренко. Там также отметили, что оптимизация организационной структуры направлена на стимулирование внедрения цифровых технологий в работу ведомств, повышение эффективности использования ресурсов и общей результативность работы. Высвобожденные за счет оптимизации бюджетные средства остаются у ведомства и направляются на повышение оплаты труда сотрудников. Так, в случае сокращения штата на 10% среднемесячный уровень оплаты труда вырастет на 13%, до 71 тысячи рублей; при сокращения штата на 15% этот уровень повысится на 19% (до 75 тысяч рублей), а при сокращении штата на 20% рост оплаты труда составит 27% (до 80 тысяч рублей), рассказали в аппарате вице-премьера.

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россия, правительство