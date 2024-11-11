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"Долбанем по Москве": в СБУ прокомментировали создание ядерной бомбы - 11.11.2024, ПРАЙМ
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"Долбанем по Москве": в СБУ прокомментировали создание ядерной бомбы
"Долбанем по Москве": в СБУ прокомментировали создание ядерной бомбы - 11.11.2024, ПРАЙМ
"Долбанем по Москве": в СБУ прокомментировали создание ядерной бомбы
Украина не имеет достаточных технологий для создания собственного ядерного оружия, и киевская элита это прекрасно понимает, рассказал РИА Новости бывший... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T09:10+0300
2024-11-11T09:10+0300
ядерное оружие
украина
сбу
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Украина не имеет достаточных технологий для создания собственного ядерного оружия, и киевская элита это прекрасно понимает, рассказал РИА Новости бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. "Градус упоротости (в украинском обществе) еще есть. Их еще очень много таких, которые за войну до победного конца. У них сейчас очередная, как это сказать, фишка, надежда, вера – это ядерное оружие. Это прям красной ниткой в комментариях", - отметил он. Прозоров объяснил, что украинцы рассчитывают "долбануть" по Москве и заставить пойти ее на переговоры.По мнению экс-подполковника СБУ, такие комментаторы не осознают, что Украина располагает достаточными ресурсами лишь для создания "грязной бомбы".Несмотря на то, что на территории страны расположены ядерные электростанции, украинская промышленность не способна создать достаточное количество компонентов для полноценного ядерного оружия. Кроме того, киевская верхушка отдает себе отчет в ядерной угрозе со стороны Москвы и готовит себе "запасные аэродромы" на Западе, заключил военный.
https://1prime.ru/20241111/syurpriz-852722120.html
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ядерное оружие, украина, сбу
ядерное оружие, УКРАИНА, СБУ
09:10 11.11.2024
 
"Долбанем по Москве": в СБУ прокомментировали создание ядерной бомбы

Прозоров: Киев не может создать ядерное оружие, в это верят только самые "упоротые"

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Украина не имеет достаточных технологий для создания собственного ядерного оружия, и киевская элита это прекрасно понимает, рассказал РИА Новости бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
"Градус упоротости (в украинском обществе) еще есть. Их еще очень много таких, которые за войну до победного конца. У них сейчас очередная, как это сказать, фишка, надежда, вера – это ядерное оружие. Это прям красной ниткой в комментариях", - отметил он. Прозоров объяснил, что украинцы рассчитывают "долбануть" по Москве и заставить пойти ее на переговоры.
По мнению экс-подполковника СБУ, такие комментаторы не осознают, что Украина располагает достаточными ресурсами лишь для создания "грязной бомбы".
Несмотря на то, что на территории страны расположены ядерные электростанции, украинская промышленность не способна создать достаточное количество компонентов для полноценного ядерного оружия. Кроме того, киевская верхушка отдает себе отчет в ядерной угрозе со стороны Москвы и готовит себе "запасные аэродромы" на Западе, заключил военный.
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ядерное оружиеУКРАИНАСБУ
 
 
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