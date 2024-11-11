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Песков рассказал о "накачивании" Украины западным оружием
Песков рассказал о "накачивании" Украины западным оружием - 11.11.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал о "накачивании" Украины западным оружием
Европейские государства продолжают свою линию по накачиванию киевского режима оружием, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T12:21+0300
2024-11-11T12:21+0300
2024-11-11T12:21+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Европейские государства продолжают свою линию по накачиванию киевского режима оружием, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Есть заявления европейских представителей, официальные заявления, которые говорят о продолжении генеральной линии на оказание всяческой поддержки", - объяснил он журналистам, отметив, что ключевой целью Запада остается продолжение украинского конфликта "до конца".
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украина, европа, поставки вооружения
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, поставки вооружения
Песков рассказал о "накачивании" Украины западным оружием
Песков: Европа накачивает Украину оружием, чтобы продолжать войну до конца
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Европейские государства продолжают свою линию по накачиванию киевского режима оружием, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Есть заявления европейских представителей, официальные заявления, которые говорят о продолжении генеральной линии на оказание всяческой поддержки", - объяснил он журналистам, отметив, что ключевой целью Запада остается продолжение украинского конфликта "до конца".
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