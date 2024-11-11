https://1prime.ru/20241111/oruzhie-852729963.html

Песков рассказал о "накачивании" Украины западным оружием

Песков рассказал о "накачивании" Украины западным оружием - 11.11.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал о "накачивании" Украины западным оружием

Европейские государства продолжают свою линию по накачиванию киевского режима оружием, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 11.11.2024, ПРАЙМ

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поставки вооружения

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Европейские государства продолжают свою линию по накачиванию киевского режима оружием, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Есть заявления европейских представителей, официальные заявления, которые говорят о продолжении генеральной линии на оказание всяческой поддержки", - объяснил он журналистам, отметив, что ключевой целью Запада остается продолжение украинского конфликта "до конца".

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украина, европа, поставки вооружения