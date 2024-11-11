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На Украине ожидают значительного сокращения финансовой помощи от США
На Украине ожидают значительного сокращения финансовой помощи от США - 11.11.2024, ПРАЙМ
На Украине ожидают значительного сокращения финансовой помощи от США
Украине надо готовиться к значительному уменьшению объема финансовой помощи от США. После победы в ходе президентских выборов в США Дональд Трамп не намерен... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T15:08+0300
2024-11-11T15:08+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Украине надо готовиться к значительному уменьшению объема финансовой помощи от США. После победы в ходе президентских выборов в США Дональд Трамп не намерен предоставлять ей вооружения по "чековой книге". Об этом заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах. Согласно данным Минфина и Нацбанка Украины, западные государства и организации с февраля 2022 года предоставили украинскому бюджету примерно 100 миллиардов долларов. При этом в 2024 году отчисления стали минимальными и составили в среднем 2,59 миллиарда в месяц против прошлогодних 3,54 миллиарда. "С точки зрения реальной политики Трампа нам следует готовится к тому, что объем финансовой помощи будет как минимум снижен. И значительная часть того оружия, которое необходимо поставлять (для ВСУ — ред.), уже будет не за счет чековой книги, о чем неоднократно он говорил", — сказал эксперт в эфире программы "Утро.LIVE", которая транслировалась в YouTube-канале. Кинах добавил, что Вашингтон выступает "безусловным бенефициаром" военных действий на Украине, финансируя развитие собственного ВПК.
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сша, дональд трамп, украина, поддержка украины
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, поддержка Украины
На Украине ожидают значительного сокращения финансовой помощи от США
Кинах: Украине не стоит рассчитывать на поставки оружия из США по чековой книге
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Украине надо готовиться к значительному уменьшению объема финансовой помощи от США. После победы в ходе президентских выборов в США Дональд Трамп не намерен предоставлять ей вооружения по "чековой книге". Об этом заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах.
Согласно данным Минфина и Нацбанка Украины, западные государства и организации с февраля 2022 года предоставили украинскому бюджету примерно 100 миллиардов долларов. При этом в 2024 году отчисления стали минимальными и составили в среднем 2,59 миллиарда в месяц против прошлогодних 3,54 миллиарда.
"С точки зрения реальной политики Трампа нам следует готовится к тому, что объем финансовой помощи будет как минимум снижен. И значительная часть того оружия, которое необходимо поставлять (для ВСУ — ред.), уже будет не за счет чековой книги, о чем неоднократно он говорил", — сказал эксперт в эфире программы "Утро.LIVE", которая транслировалась в YouTube-канале.
Кинах добавил, что Вашингтон выступает "безусловным бенефициаром" военных действий на Украине, финансируя развитие собственного ВПК.
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