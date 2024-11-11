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В ГД внесли проект о доступе к отчетности по МСФО через информресурс ФНС

В ГД внесли проект о доступе к отчетности по МСФО через информресурс ФНС - 11.11.2024, ПРАЙМ

В ГД внесли проект о доступе к отчетности по МСФО через информресурс ФНС

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об обеспечении с 1 сентября 2025 года доступа к консолидированной финансовой отчетности компаний через... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T17:48+0300

2024-11-11T17:48+0300

2024-11-11T17:49+0300

экономика

россия

госдума

законопроект

отчетность по мсфо

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об обеспечении с 1 сентября 2025 года доступа к консолидированной финансовой отчетности компаний через государственный информационный ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) Федеральной налоговой службы (ФНС), следует из базы данных нижней палаты парламента. Целью законопроекта, согласно пояснительной записке, "является обеспечение заинтересованным лицам гарантированного доступа к консолидированной финансовой отчетности, достоверность которой подтверждена независимым аудитором". Необходимые для этого изменения вносятся в законы "Об аудиторской деятельности" и "О бухгалтерском учете". В настоящее время доступ к такой отчетности в значительной степени ограничен, и компании раскрывают его в различных источниках и нередко в усеченном виде. Это создает риски принятия необоснованных решений, в том числе о предоставлении государственной поддержки, оценке ее результативности, выплате дивидендов", пояснял ранее Минфин. Сейчас в ГИРБО включена только годовая отчетность юрлиц. Добавление консолидированной финансовой отчетности позволит комплексно анализировать деятельность компаний и существенно повысит информационную обеспеченность пользователей, считает министерство. Сбор отчетности будет осуществляться через аудиторские организации, которые проводят ее обязательный аудит. В ГИРБО будет представляться аудиторское заключение, к которому прилагается сама отчетность. Такая схема исключает дополнительную административную нагрузку на бизнес и обеспечивает полноту формирования информационного реестра. Законопроект предусматривает механизм защиты информации, содержащейся в консолидированной финансовой отчетности. Исключается публичное распространение отчетности, содержащей "чувствительную" информацию", подчеркивали в министерстве.

https://1prime.ru/20241103/nalog-852577230.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, законопроект, отчетность по мсфо