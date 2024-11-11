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Чистая прибыль банка "Открытие" снизилась на шесть процентов

Чистая прибыль банка "Открытие" снизилась на шесть процентов - 11.11.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль банка "Открытие" снизилась на шесть процентов

Чистая прибыль банка "Открытие" по РСБУ за 9 месяцев 2024 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%, до 46,709 миллиарда... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T22:49+0300

2024-11-11T22:49+0300

2024-11-11T22:49+0300

экономика

банки

банк открытие

чистая прибыль

отчетность по рсбу

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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Открытие" по РСБУ за 9 месяцев 2024 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%, до 46,709 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации. Согласно отчету, процентные доходы банка "Открытие" за январь-сентябрь 2024 года составили 204,133 миллиарда рублей против 225,066 миллиарда рублей в соответствующем периоде прошлого года. Активы банка сократились в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,104 триллиона рублей. Средства физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, снизились до 301,532 миллиарда рублей против 1,225 триллиона рублей в аналогичном периоде прошлого года.

https://1prime.ru/20241111/sovkombank-852731731.html

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банки, банк открытие, чистая прибыль, отчетность по рсбу