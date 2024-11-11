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Чистая прибыль банка "Открытие" снизилась на шесть процентов - 11.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Чистая прибыль банка "Открытие" снизилась на шесть процентов
Чистая прибыль банка "Открытие" снизилась на шесть процентов - 11.11.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль банка "Открытие" снизилась на шесть процентов
Чистая прибыль банка "Открытие" по РСБУ за 9 месяцев 2024 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%, до 46,709 миллиарда... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T22:49+0300
2024-11-11T22:49+0300
экономика
банки
банк открытие
чистая прибыль
отчетность по рсбу
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Открытие" по РСБУ за 9 месяцев 2024 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%, до 46,709 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации. Согласно отчету, процентные доходы банка "Открытие" за январь-сентябрь 2024 года составили 204,133 миллиарда рублей против 225,066 миллиарда рублей в соответствующем периоде прошлого года. Активы банка сократились в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,104 триллиона рублей. Средства физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, снизились до 301,532 миллиарда рублей против 1,225 триллиона рублей в аналогичном периоде прошлого года.
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банки, банк открытие, чистая прибыль, отчетность по рсбу
Экономика, Банки, банк Открытие, чистая прибыль, отчетность по РСБУ
22:49 11.11.2024
 
Чистая прибыль банка "Открытие" снизилась на шесть процентов

Чистая прибыль банка "Открытие" за 9 месяцев сократилась на 6%, до 46,7 млрд руб

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанк" Отделение банка "Открытие"
 Отделение банка Открытие - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Открытие" по РСБУ за 9 месяцев 2024 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%, до 46,709 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации.
Согласно отчету, процентные доходы банка "Открытие" за январь-сентябрь 2024 года составили 204,133 миллиарда рублей против 225,066 миллиарда рублей в соответствующем периоде прошлого года.
Активы банка сократились в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,104 триллиона рублей. Средства физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, снизились до 301,532 миллиарда рублей против 1,225 триллиона рублей в аналогичном периоде прошлого года.
Совкомбанк - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
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ЭкономикаБанкибанк Открытиечистая прибыльотчетность по РСБУ
 
 
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